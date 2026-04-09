Покарання для "Ліверпуля" та фатальна помилка "Барселони": ПСЖ та "Атлетіко" шокували грандів у ЛЧ

Домінування ПСЖ та черговий пропуск Забарного

Чинний володар трофею, паризький ПСЖ, не залишив шансів "Ліверпулю" у домашньому поєдинку.

Рахунок було відкрито вже на 11-й хвилині: Дезіре Дуе ефектно обіграв захист мерсисайдців та перекинув м'яч через голкіпера Гіоргі Мамардашвілі.

У другому таймі Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу, реалізувавши сольний прохід до воротарського майданчика - 2:0.

Статистична перевага господарів була тотальною: 18 ударів проти лише 3 у англійців. При цьому "Ліверпуль" жодного разу не влучив у площину воріт, контролюючи м'яч менше ніж 30% часу.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний знову не з'явився на полі.

Для футболіста збірної України це вже шостий поспіль поєдинок у межах Ліги чемпіонів, який він провів на лаві запасних.

Востаннє українець брав участь у єврокубковій грі ще в січні.

Драма "Барселони": вилучення та поразка від "Атлетіко"

В іспанському дербі ключовим моментом став кінець першого тайму. Захисник "синьо-гранатових" Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

"Атлетіко" миттєво скористався чисельною перевагою: Хуліан Альварес реалізував штрафний удар, призначений за це порушення.

Попри те, що "Барселона" атакувала частіше (18 ударів проти 5 у суперника), реалізувати свої моменти каталонці не змогли.

Натомість на 70-й хвилині Александер Серлот замкнув прострільну передачу, встановивши остаточний рахунок - 2:0 на користь мадридців.

Це перша поразка "Барселони" від "Атлетіко" у поточному сезоні після трьох попередніх перемог.

Повторні зустрічі у цих парах заплановані на вівторок, 14 квітня. Матчі пройдуть у Ліверпулі та Мадриді відповідно. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.