Наказание для "Ливерпуля" и роковая ошибка "Барселоны": ПСЖ и "Атлетико" шокировали грандов в ЛЧ

00:04 09.04.2026 Чт
2 мин
Статистика "Ливерпуля" в этом матче шокирует: такого бессилия от англичан не ожидал никто.
aimg Екатерина Урсатий
Илья Забарный (фото: Getty Imagas)

В главном еврокубке завершился стартовый раунд 1/4 финала. Французский ПСЖ уверенно одолел "Ливерпуль", а мадридский "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" в испанском противостоянии на вылет.

Доминирование ПСЖ и очередной пропуск Забарного

Действующий обладатель трофея, парижский ПСЖ, не оставил шансов "Ливерпулю" в домашнем поединке.

Счет был открыт уже на 11-й минуте: Дезире Дуэ эффектно обыграл защиту мерсисайдцев и перебросил мяч через голкипера Гиорги Мамардашвили.

Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, реализовав сольный проход во вратарскую площадку - 2:0.

Статистическое преимущество хозяев было тотальным: 18 ударов против всего 3 у англичан. При этом "Ливерпуль" ни разу не попал в створ ворот, контролируя мяч менее 30% времени.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный снова не появился на поле.

Для футболиста сборной Украины это уже шестой подряд поединок в рамках Лиги чемпионов, который он провел на скамейке запасных.

Последний раз украинец участвовал в еврокубковой игре еще в январе.

Драма "Барселоны": удаление и поражение от "Атлетико"

В испанском дерби ключевым моментом стал конец первого тайма. Защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

"Атлетико" мгновенно воспользовался численным преимуществом: Хулиан Альварес реализовал штрафной удар, назначенный за это нарушение.

Несмотря на то, что "Барселона" атаковала чаще (18 ударов против 5 у соперника), реализовать свои моменты каталонцы не смогли.

Зато на 70-й минуте Александер Серлот замкнул прострельную передачу, установив окончательный счет - 2:0 в пользу мадридцев.

Это первое поражение "Барселоны" от "Атлетико" в текущем сезоне после трех предыдущих побед.

Повторные встречи в этих парах запланированы на вторник, 14 апреля. Матчи пройдут в Ливерпуле и Мадриде соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что Цыганков покорил историческую сотню и вошел в элиту украинцев в Европе.

