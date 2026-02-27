"Починається автоматна стрілянина". EL Кравчук шокував спогадами про "лихі 90-ті"
Епатажний співак EL Кравчук пригадав небезпечний епізод із "лихих 90-х", коли його гастрольний автобус потрапив під розстріл. Артист переконаний, що головною мішенню були гроші, які хотіли відібрати рекетири.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Більше цікавого: Як EL Кравчук живе з дислексією
Що сказав EL Кравчук про небезпеку в 90-х
За словами співака, у ті роки загрозу становив не його яскравий сценічний образ, а поширений рекет. Кожен хотів відібрати чужі гроші.
"Головне - це гроші, які всі хотіли у тебе забрати. Такий рекет. Ти просто от заспівав концерти і хтось хоче у тебе їх забрати цілком", - сказав він.
EL Кравчук пригадав атаку бандитів (фото: РБК-Україна)
Як потрапив під розстріл автобуса
Випадок стався під час повернення з гастролей у Дніпропетровській області. На шляху до Дніпра невідомі відкрили вогонь по автобусу, яким артист пересувався з колегами.
"Починається автоматна стрілянина. Ми попадали на підлогу з колективом. Дірки в автобусі, вікнах. Я в Сирії чув, що таке автоматна черга. Це дуже небезпечно. Тоді Толік Махіні, мій менеджер, був зі мною. Він так накрив мене і ми просто в цей прохід в автобусі впали і хвилин 40 після не вставали", - поділився спогадами співак.
За словами Кравчука, шлях після був тривалим та емоційно важким.
"Ми їхали і не розмовляли. Нічого не чути, тільки дихання, перед очима такий туман, то світло, то темно і цей страх, що може з тобою щось статися", - додав він.
Після цього випадку він почав виступати у супроводі охорони.
"Отакі гастролі. Ти їздиш з величезним ризиком. Потім я вже їздив з двома тілоохоронцями", - зазначив він.
Артист переконаний, що причиною нападу були зароблені ним гроші.
"Все вони знали (бандити - ред). Для того вони і називаються кримінальними авторитетами", - підсумував він.
Вас також може зацікавити:
- EL Кравчук поділився ставленням до усиновлення
- Чому EL Кравчук відмовився від пропозиції Кіркорова.