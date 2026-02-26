ua en ru
EL Кравчук заговорив про усиновлення: "Буду корисний багатьом дітям"

Четвер 26 лютого 2026 18:52
UA EN RU
EL Кравчук заговорив про усиновлення: "Буду корисний багатьом дітям" EL Кравчук (фото: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співак EL Кравчук мріє про власну родину та дітей. Він поділився ставленням до усиновлення та зізнався, яким татом себе бачить.

Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказав EL Кравчук про усиновлення

Співак не виключає, що колись може вдатися до усиновлення, але наразі змушений відкласти це питання.

"Вважаю, що думати про це докладніше після того, як війна закінчиться", - поділився він.

Водночас артист не проти стати підтримкою для дітей, які цього потребують.

"Я буду корисний у той момент багатьом дітям. Просто як допомога, як вплив, як можливість гуманітарної роботи", - зазначив він.

EL Кравчук заговорив про усиновлення: &quot;Буду корисний багатьом дітям&quot; EL Кравчук поділився ставленням до усиновлення (фото: РБК-Україна)

Яким татом бачить себе співак

За словами EL Кравчука, в першу чергу він хоче створити дружній зв'язок. Саме такими були їхні стосунки з батьком, якого вже немає поруч.

"Другом, як мій був зі мною. Просто другом, який ні в чому тебе не обмежує. А якщо обмежує, то відпускає. Це дуже важливо, тому що батьки не дуже часто відпускають дітей", - зазначив він.

Як відомо, тато артиста був військовим. Через це у дитинстві він часто переїздив та певний час мешкав в місті Алеппо в Сирії.

"Батька вже немає, є тільки мати. І я для неї просто все. Я повинен її захистити, зробити так, щоб їй було тепло", - поділився співак.

Свого тата він згадує з теплом у серці. Кравчук впевнений, якби він був живий, то точно був би підтримкою для них з мамою.

"Мені цікаво, яким він зараз був би. Точно знаю, що він би допомагав мені, мамі", - підсумував він.

Крім цього, в інтерв'ю журналістці Юлії Гаюк співак розповів про музичну кар'єру в кримінальних 90-х, дружбу з Андрієм Данилком та невиліковну хворобу.

