"Дуже щасливий". EL Кравчук зізнався, чому відмовив Кіркорову на піку популярності
Свого часу співак EL Кравчук отримав пропозицію від Філіпа Кіркорова, але свідомо відмовився. Він зізнався, чому вирішив залишитися в Україні і не йти у російський шоу-бізнес.
Детальніше про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Більше цікавого: EL Кравчук приголомшив зізнанням про дружбу з Данилком
Чому EL Кравчук відмовив Філіпу Кіркорову
Артист зізнався, що після початку повномасштабної війни навіть не намагався зв'язуватися ні з ким з Росії. Він взагалі ніколи не прагнув робити там кар'єру, хоча пропозиції були.
"Мене запрошували, були люди, хто був зацікавлений у цьому. Філіп Кіркоров, який потім працював з Лорак, колись почав цю розмову зі мною", - розповів він.
EL Кравчук вже тоді відчував, що має залишатися в Україні та розвиватися тут.
"Я дуже щасливий, що не зробив цих кроків. Я якось відчував інтуїтивно, що згодився там, де народився, а не просто шукаючи якісь гарні шляхи чи багато грошей", - поділився він.
EL Кравчук про Кіркорова (фото: РБК-Україна)
Співак дав зрозуміти, що гроші для нього ніколи не були визначальним фактором.
"На першому місці творчість, люди, характер, особистість, розвиток, а потім вже гроші. Так завжди було", - зауважив він.
На початку кар'єри EL Кравчук був одним із небагатьох артистів, хто почав співати українською і продовжував це робити. Такий вплив на нього справила викладачка в музичній академії Глієра Ліна Володимирівна Прохорова.
"Тоді ми домовилися: якщо робимо дійсно українську музику, давайте ми всі - Іра Білик та я - будемо співати. Це була розмова, не просто інтуїтивне рішення. Перший мій крок українською мовою, і всі основні кроки українською мовою, хоча, скажу чесно, що вплив співати російською був", - розповів він.
Попри позицію артиста, у ті часи часто перемагав фактор грошей та популярності.
"Коли були кастинги, де пропонували роль в мюзиклі, я брав участь разом з Басковим чи Кіркоровим, яких знали в Україні і в Росії. Мене просто ставили як варіант, але знали, що виберуть їх, тому що їх знають і тут, і там. Все це гроші", - зазначив він.
Вас також може зацікавити:
- Як Скрябін врятував EL Кравчука від політичного вербування
- EL Кравчук розповів, як живе з дислексією.