ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дуже щасливий". EL Кравчук зізнався, чому відмовив Кіркорову на піку популярності

Четвер 26 лютого 2026 16:54
UA EN RU
"Дуже щасливий". EL Кравчук зізнався, чому відмовив Кіркорову на піку популярності EL Кравчук зізнався, чому не хотів будувати кар'єру в РФ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Свого часу співак EL Кравчук отримав пропозицію від Філіпа Кіркорова, але свідомо відмовився. Він зізнався, чому вирішив залишитися в Україні і не йти у російський шоу-бізнес.

Детальніше про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: EL Кравчук приголомшив зізнанням про дружбу з Данилком

Чому EL Кравчук відмовив Філіпу Кіркорову

Артист зізнався, що після початку повномасштабної війни навіть не намагався зв'язуватися ні з ким з Росії. Він взагалі ніколи не прагнув робити там кар'єру, хоча пропозиції були.

"Мене запрошували, були люди, хто був зацікавлений у цьому. Філіп Кіркоров, який потім працював з Лорак, колись почав цю розмову зі мною", - розповів він.

EL Кравчук вже тоді відчував, що має залишатися в Україні та розвиватися тут.

"Я дуже щасливий, що не зробив цих кроків. Я якось відчував інтуїтивно, що згодився там, де народився, а не просто шукаючи якісь гарні шляхи чи багато грошей", - поділився він.

&quot;Дуже щасливий&quot;. EL Кравчук зізнався, чому відмовив Кіркорову на піку популярностіEL Кравчук про Кіркорова (фото: РБК-Україна)

Співак дав зрозуміти, що гроші для нього ніколи не були визначальним фактором.

"На першому місці творчість, люди, характер, особистість, розвиток, а потім вже гроші. Так завжди було", - зауважив він.

На початку кар'єри EL Кравчук був одним із небагатьох артистів, хто почав співати українською і продовжував це робити. Такий вплив на нього справила викладачка в музичній академії Глієра Ліна Володимирівна Прохорова.

"Тоді ми домовилися: якщо робимо дійсно українську музику, давайте ми всі - Іра Білик та я - будемо співати. Це була розмова, не просто інтуїтивне рішення. Перший мій крок українською мовою, і всі основні кроки українською мовою, хоча, скажу чесно, що вплив співати російською був", - розповів він.

Попри позицію артиста, у ті часи часто перемагав фактор грошей та популярності.

"Коли були кастинги, де пропонували роль в мюзиклі, я брав участь разом з Басковим чи Кіркоровим, яких знали в Україні і в Росії. Мене просто ставили як варіант, але знали, що виберуть їх, тому що їх знають і тут, і там. Все це гроші", - зазначив він.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі