"Начинается автоматная стрельба". EL Кравчук шокировал воспоминаниями о "лихих 90-х"
Эпатажный певец EL Кравчук вспомнил опасный эпизод из "лихих 90-х", когда его гастрольный автобус попал под расстрел. Артист убежден, что главной мишенью были деньги, которые хотели отобрать рэкетиры.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Больше интересного: Как EL Кравчук живет с дислексией
Что сказал EL Кравчук об опасности в 90-х
По словам певца, в те годы угрозу представлял не его яркий сценический образ, а распространенный рэкет. Каждый хотел отобрать чужие деньги.
"Главное - это деньги, которые все хотели у тебя забрать. Такой рэкет. Ты просто вот спел концерты и кто-то хочет у тебя их забрать целиком", - сказал он.
EL Кравчук вспомнил нападение бандитов (фото: РБК-Украина)
Как попал под расстрел автобуса
Случай произошел во время возвращения с гастролей в Днепропетровской области. На пути в Днепр неизвестные открыли огонь по автобусу, которым артист передвигался с коллегами.
"Начинается автоматная стрельба. Мы попадали на пол с коллективом. Дырки в автобусе, окнах. Я в Сирии слышал, что такое автоматная очередь. Это очень опасно. Тогда Толик Махини, мой менеджер, был со мной. Он так накрыл меня и мы просто в этот проход в автобусе упали и минут 40 после не вставали", - поделился воспоминаниями певец.
По словам Кравчука, путь после был длительным и эмоционально тяжелым.
"Мы ехали и не разговаривали. Ничего не слышно, только дыхание, перед глазами такой туман, то светло, то темно и этот страх, что может с тобой что-то случиться", - добавил он.
После этого случая он начал выступать в сопровождении охраны.
"Вот такие гастроли. Ты ездишь с огромным риском. Потом я уже ездил с двумя телохранителями", - отметил он.
Артист убежден, что причиной нападения были заработанные им деньги.
"Все они знали (бандиты - ред). Для того они и называются криминальными авторитетами", - подытожил он.
Вас также может заинтересовать:
- EL Кравчук поделился отношением к усыновлению
- Почему EL Кравчук отказался от предложения Киркорова.