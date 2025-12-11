Виннику прямо в очі сказали, як його називають українці: реакцію потрібно бачити (відео)

Співак Олег Винник, який стверджує, що вже не реагує на хейт та критику, не стримав емоцій, коли почув, яким словом його називають. Артист та його дружина Таюне щиро обурилися.

Як Винник почув, ким його називають українці

Під час розмови журналістка РБК-Україна Юлія Гаюк спитала, чи можуть організатори концертів свідомо не кликати Винника на виступи в Україну через скандали навколо нього.

"Про мене пишуть, що я скандальний артист. В якому скандалі мене хоч хтось бачив?" - заявив співак.

У відповідь на це журналістка просто в очі сказала Виннику, що багато хто називає його зрадником. Артиста це ошелешило.

"Чому зрадник? В чому зрадник? У тому, що до війни, ніхто не знав про ці всі благодійності й таке інше? Скільки всього було! Я взагалі людина така: ліва рука зробила, права це не бачить у хорошому сенсі. Якщо в цьому зрадник, обзивайте мене, як хочете. Звичайно це образливо", - визнав Винник.

"Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати. Зрадники - не я, а зрадники ті, які на тому боці, переходять на той бік. Я ніколи не відрікався від своєї країни, а навпаки роблю все, що я можу зробити. Якщо це зрадник, будь ласка, називайте мене", - додав він.

Винник і Таюне (скріншот)

Після цього Олег розповів, що живе у Німеччині вже 25 років, вільно спілкується німецькою та працював у найбільших мюзиклах.

"Я в цьому зрадник? У тому, що ще коли мою країну ніхто не знав, як Україну, а я вже у 2003 році тримав свій прапор і преса вже це опублікувала? Сьогодні це все настільки упереджено. Але мені здається, що не через це мене так називають, а через те, що хтось пускає цей хейт пускає і люди чіпляються за це все. Прозріння буде", - сказав Винник.

А Таюне, яка також була обурена словами про те, що українці називають її чоловіка зрадником, поділилася власною думкою про хейт навколо нього.

"Олег конкурент, він сильно яскрава людина. На ньому і заробляли, і досі заробляють. Але в саму Україну Олег вніс немаленьку частинку себе і творчості, яку ніхто не помітив. За весь час існування Олега Винника хоч хтось ну хоч якось? У ті часи всім народні, заслужені, всім все давали. Він не для цього працює, але ніхто за Олега нічого не сказав хорошого. Ні разу. Якщо тільки висміяли", - заявила обраниця співака.

"І мені образливо за те, що стільки талановитих українських людей так недооцінюють? А потім, я знаю, повірте мені, будуть книжки писати. І зараз розписують про Олега дисертації як про феномен. Повірте мені, згадайте, прийдете і скажете мені, скільки потім напишуть про нього", - також сказала вона.

Дивіться реакцію Винника на слова про зрадника з 2:34:10.