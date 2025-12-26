Побачення з "вогником": Настя вразила Цимбалюка відвертістю у фіналі "Холостяка"

Останнє побачення Насті й Тараса Цимбалюка у фінальному випуску "Холостяка" вийшло дійсно запалив. Актор підготував для дівчини особливий сюрприз.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію фінального випуску "Холостяка".
Актор хотів запросити учасницю на риболовлю, адже вона її дуже любить. Але він спробував зробити побачення більш романтичним, а тому вигадав цікавий квест. Вони мали спіймати всі кульки, які плавали в озері.
Вони збирали кульки на човні, цілувалися та говорили. Настя зізналася, що вона хвилювалася. Але Тарас спробував зробити все, аби дівчина розслабилася.
Потім вони вирушили на вечерю. Виявилося, Тарас підготував для Насті ті ж питання, які ставив Надін. Він хотів порівняти відповіді дівчат.
Папірці з питанням не налякали учасницю. Вона прямо казала, що думає про розподіл фінансів у стосунках, та вразила актора щирістю.
Настя і Тарас (скриншоти)
Вони говорили про спільні спогади, ділилися думками щодо стосунків, вирішення суперечок. А ще Настя і Тарас погодилися з тим, що між закоханими завжди мають бути щирі розмови, не лише про щось гарне, а й про проблеми.
Фіналістка розповіла, що готова відмовитися від частини своїх амбіцій заради родини. Вона мріє про дітей та шлюб, а тому може піти на це заради кохання. А сам Тарас сказав, що не хоче, аби його жінка повністю жертвувала своїми інтересами та мріями.
"Мені подобаються харизматичні жінки, цікаві, такі як Настя Половинкіна", - сказав герой реаліті.
Тарас порівнював Настю з Надін та визнав, що це побачення було більш змістовним, адже він почув більше глибоких відповідей. А потім він запропонував "додати вогню" зустрічі - розставити навколо місця вечері факели.
"Дуже крутий день, дякую тобі", - сказала Настя, а потім побачила, що позаду неї цікавий вогняний напис.
Пізніше Цимбалюк запросив дівчину в СПА. Там вони вирішили зробити один одному скрабування та масаж. Настя трохи зашарілася, адже мусила залишитися лише у купальнику.
Першим масаж вирішив зробити актор, Насті сподобалося. Вони сміялися, фліртували, а ще говорили про почуття. Цимбалюк прямо сказав, що йому приємно проводити з час з учасницею.
Потім масаж робила фіналістка. Втім, він швидко закінчився. Побачення дійсно було з "вогником", після цього вони почали цілуватися та ніби забули, що навколо них були камери.
За словами Насті, вона розуміла, що це останнє побачення на проєкті, а тому вона вирішила "отримувати насолоду на 100%".
"Це була якась інша Настя. І емоції, які я відчув з Настею, вони теж змінилися", - сказав Тарас.
Далі вони пішли в душ, де продовжили цілуватися й обійматися. Цимбалюк визнав, що між ними не залишалося якихось кордонів. І це йому подобалося.
Своє побачення вони продовжили у готельному номері, в спальні. Для Насті актор також згенерував зображення весілля, яке вона йому описала.
Фіналістка мріяла про церемонію та свято, яке тривало б два дні. Розповідь Насті вразила Тараса, а його ідеї також їй сподобалися.
Побачення закінчилося на максимально романтичній ноті. Настя прямо сказала, що закохана у Тараса.
