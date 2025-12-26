Свидание с "огоньком": Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале "Холостяка"

Последнее свидание Насти и Тараса Цымбалюка в финальном выпуске "Холостяка" получилось действительно зажигательным. Актер подготовил для девушки особый сюрприз.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию финального выпуска "Холостяка".
Актер хотел пригласить участницу на рыбалку, ведь она ее очень любит. Но он попытался сделать свидание более романтичным, а потому придумал интересный квест. Они должны были поймать все шарики, которые плавали в озере.
Они собирали шарики на лодке, целовались и говорили. Настя призналась, что она волновалась. Но Тарас попытался сделать все, чтобы девушка расслабилась.
Затем они отправились на ужин. Оказалось, Тарас подготовил для Насти те же вопросы, которые задавал Надин. Он хотел сравнить ответы девушек.
Бумажки с вопросом не напугали участницу. Она прямо говорила, что думает о распределении финансов в отношениях, и поразила актера искренностью.
Настя и Тарас (скриншоты)
Они говорили об общих воспоминаниях, делились мыслями об отношениях, решении споров. А еще Настя и Тарас согласились с тем, что между влюбленными всегда должны быть искренние разговоры, не только о чем-то хорошем, но и о проблемах.
Финалистка рассказала, что готова отказаться от части своих амбиций ради семьи. Она мечтает о детях и браке, а потому может пойти на это ради любви. А сам Тарас сказал, что не хочет, чтобы его женщина полностью жертвовала своими интересами и мечтами.
"Мне нравятся харизматичные женщины, интересные, такие как Настя Половинкина", - сказал герой реалити.
Тарас сравнивал Настю с Надин и признал, что это свидание было более содержательным, ведь он услышал больше глубоких ответов. А потом он предложил "добавить огня" встрече - расставить вокруг места ужина факелы.
"Очень крутой день, спасибо тебе", - сказала Настя, а потом увидела, что позади нее интересная огненная надпись.
Позже Цымбалюк пригласил девушку в СПА. Там они решили сделать друг другу скрабирование и массаж. Настя немного зашарилась, ведь должна была остаться только в купальнике.
Первым массаж решил сделать актер, Насте понравилось. Они смеялись, флиртовали, а еще говорили о чувствах. Цымбалюк прямо сказал, что ему приятно проводить с время с участницей.
Затем массаж делала финалистка. Впрочем, он быстро закончился. Свидание действительно было с "огоньком", после этого они начали целоваться и будто забыли, что вокруг них были камеры.
По словам Насти, она понимала, что это последнее свидание на проекте, а потому она решила "получать наслаждение на 100%".
"Это была какая-то другая Настя. И эмоции, которые я почувствовал с Настей, они тоже изменились", - сказал Тарас.
Далее они пошли в душ, где продолжили целоваться и обниматься. Цымбалюк признал, что между ними не оставалось каких-то границ. И это ему нравилось.
Свое свидание они продолжили в гостиничном номере, в спальне. Для Насти актер также сгенерировал изображение свадьбы, которое она ему описала.
Финалистка мечтала о церемонии и празднике, который длился бы два дня. Рассказ Насти впечатлил Тараса, а его идеи также ей понравились.
Свидание закончилось на максимально романтической ноте. Настя прямо сказала, что влюблена в Тараса.
