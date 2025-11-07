ua en ru
Ексучасниця "Холостяка" відповіла, чи погодилася б зараз піти на побачення з Цимбалюком

П'ятниця 07 листопада 2025 11:02
Ексучасниця "Холостяка" відповіла, чи погодилася б зараз піти на побачення з Цимбалюком Тарас Цимбалюк і Віка Крилас (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк" із Тарасом Цимбалюком Віка Крилас, яка залишила проєкт у третьому випуску, відверто відповіла, чи погодилася б зараз піти з актором на побачення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Пішла б Віка на побачення з Цимбалюком чи ні

Дівчина підкреслила, що її стосунки з Тарасом залишаються дружніми, а майбутній розвиток подій вона поки не коментує.

"У мене прекрасні стосунки з Тарасом, ми спілкуємося і підтримуємо теплий зв'язок. Поки що я не готова детально відповісти на це питання, можливо, пізніше моя позиція трохи зміниться", - зазначила Крилас.

Ексучасниця &quot;Холостяка&quot; відповіла, чи погодилася б зараз піти на побачення з ЦимбалюкомВіка і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/vika.krylas)

Хто така Віка Крилас

Віка Крилас народилася в Житомирі після школи переїхала до Києва.

Під час навчання в університеті вона почала працювати помічницею офіціанта, потім консультанткою в магазині, а пізніше обіймала посади офіс-менеджера й асистента акціонерів в арбітражній компанії.

Зараз Віка працює моделлю, знімається для різних брендів і активно розвиває свій Instagram, де у неї понад 22,6 тис. підписників.

Дівчині 25 років.

Модель часто порівнюють із Мерилін Монро, проте за її образом ховається особиста історія та досвід. Віка мріє знайти справжнє кохання, стати мамою і багато подорожувати з сім'єю. Вона шукає турботливого чоловіка з почуттям гумору, гарними манерами та вихованням.

Віка не будує ілюзій, але вірить, що між людьми може виникнути особлива "хімія", і якщо це станеться, вона готова дати стосункам шанс.

Ексучасниця &quot;Холостяка&quot; відповіла, чи погодилася б зараз піти на побачення з ЦимбалюкомВіка з "Холостяка" (фото: instagram.com/vika.krylas)

