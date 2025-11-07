ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Свидание на "вылет": с кем попрощался Цымбалюк

Пятница 07 ноября 2025 22:12
UA EN RU
Свидание на "вылет": с кем попрощался Цымбалюк Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

В новом выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк пригласил на одно из свиданий Юлию Артюх и Ирину Кулешину. И оказалось, что после этой встречи одна из участниц покинет реалити.

С кем попрощался Цымбалюк еще до Церемонии роз, рассказывает РБК-Украина.

Каким было парное свидание

Да, перед встречей Юля выбрала "карточку" - она решила смотреть, как будет разворачиваться общение Тараса с Ирой. Последняя же не хотела испытать себя ревностью.

Когда же Цымбалюк приехал к девушкам, он забрал с собой Юлю, а Ира осталась. "Холостяк" повез участницу на свидание, по дороге он даже сделал остановку, чтобы купить ей любимый напиток - какао.

Цымбалюк показал модели настоящую скорость на спорткаре. Их общение было теплым, но актер признал, что плохо "считывает" эмоции Юли. У него были вопросы к девушке, а потому он запланировал откровенный разговор.

Модель рассказала об отношениях с бывшим, от которого родила сына. Юля три года жила в браке, но она узнала об измене и ушла от мужа. Искренний и откровенный разговор поразил Цимбалюка. Но он отметил, что диалог все же был напряженным.

Оказалось, что Тарас вез ее на базу отдыха. Там они решили приготовить ужин.

Между актером и моделью начались неловкие паузы. Они готовили, но очень мало говорили. Сам Тарас отметил, что все шло "очень тяжело".

Свидание на &quot;вылет&quot;: с кем попрощался ЦымбалюкЮлия и Ирина из "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Позже к ним присоединилась Ира. Естественно, это не понравилось Юле. Девушки попытались "разделить" приготовление. Атмосфера была максимально напряженной.

Поэтому Тарас позвал Иру на отдельный разговор. Юля же осталась одна. Актер и владелица бренда купальников пошли учиться стоять и гулять водой на "сапах". Во время этого Ира рассказала Тарасу об отношениях с отцом, который ее бил. Разговор был откровенным и трогательным.

Также Ира рассказала, что бывший делал ей предложение. Но она отказала, потому что эти отношения были токсичными. Между тем, Юля наблюдала за разговором. Конечно, она увидела флирт между Тарасом и Ирой, это ей не понравилось.

Модель даже попыталась прервать разговор. Впрочем, Ира проигнорировала провокацию, но Тарас все же согласился возвращаться на берег к Юле.

Они сели есть, но ужина как такового не было. Юля не накрыла блюда, а потому все ограничились только напитками. Разговор "на троих" был максимально сдержанным, все смущались.

"Свидание втроем - специфическое", - признал актер.

В конце свидания Цымбалюк попрощался с Юлей. Он поблагодарил ее за искренность, но отметил, что, по его мнению, модель не готова к отношениям.

"Видимо, сейчас такой период в твоей жизни", - сказал он.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины