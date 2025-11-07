Свидание на "вылет": с кем попрощался Цымбалюк
В новом выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк пригласил на одно из свиданий Юлию Артюх и Ирину Кулешину. И оказалось, что после этой встречи одна из участниц покинет реалити.
С кем попрощался Цымбалюк еще до Церемонии роз, рассказывает РБК-Украина.
Каким было парное свидание
Да, перед встречей Юля выбрала "карточку" - она решила смотреть, как будет разворачиваться общение Тараса с Ирой. Последняя же не хотела испытать себя ревностью.
Когда же Цымбалюк приехал к девушкам, он забрал с собой Юлю, а Ира осталась. "Холостяк" повез участницу на свидание, по дороге он даже сделал остановку, чтобы купить ей любимый напиток - какао.
Цымбалюк показал модели настоящую скорость на спорткаре. Их общение было теплым, но актер признал, что плохо "считывает" эмоции Юли. У него были вопросы к девушке, а потому он запланировал откровенный разговор.
Модель рассказала об отношениях с бывшим, от которого родила сына. Юля три года жила в браке, но она узнала об измене и ушла от мужа. Искренний и откровенный разговор поразил Цимбалюка. Но он отметил, что диалог все же был напряженным.
Оказалось, что Тарас вез ее на базу отдыха. Там они решили приготовить ужин.
Между актером и моделью начались неловкие паузы. Они готовили, но очень мало говорили. Сам Тарас отметил, что все шло "очень тяжело".
Юлия и Ирина из "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Позже к ним присоединилась Ира. Естественно, это не понравилось Юле. Девушки попытались "разделить" приготовление. Атмосфера была максимально напряженной.
Поэтому Тарас позвал Иру на отдельный разговор. Юля же осталась одна. Актер и владелица бренда купальников пошли учиться стоять и гулять водой на "сапах". Во время этого Ира рассказала Тарасу об отношениях с отцом, который ее бил. Разговор был откровенным и трогательным.
Также Ира рассказала, что бывший делал ей предложение. Но она отказала, потому что эти отношения были токсичными. Между тем, Юля наблюдала за разговором. Конечно, она увидела флирт между Тарасом и Ирой, это ей не понравилось.
Модель даже попыталась прервать разговор. Впрочем, Ира проигнорировала провокацию, но Тарас все же согласился возвращаться на берег к Юле.
Они сели есть, но ужина как такового не было. Юля не накрыла блюда, а потому все ограничились только напитками. Разговор "на троих" был максимально сдержанным, все смущались.
"Свидание втроем - специфическое", - признал актер.
В конце свидания Цымбалюк попрощался с Юлей. Он поблагодарил ее за искренность, но отметил, что, по его мнению, модель не готова к отношениям.
"Видимо, сейчас такой период в твоей жизни", - сказал он.
