Свидание на "вылет": с кем попрощался Цымбалюк

В новом выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк пригласил на одно из свиданий Юлию Артюх и Ирину Кулешину. И оказалось, что после этой встречи одна из участниц покинет реалити.

С кем попрощался Цымбалюк еще до Церемонии роз, рассказывает РБК-Украина .

Каким было парное свидание

Да, перед встречей Юля выбрала "карточку" - она решила смотреть, как будет разворачиваться общение Тараса с Ирой. Последняя же не хотела испытать себя ревностью.

Когда же Цымбалюк приехал к девушкам, он забрал с собой Юлю, а Ира осталась. "Холостяк" повез участницу на свидание, по дороге он даже сделал остановку, чтобы купить ей любимый напиток - какао.

Цымбалюк показал модели настоящую скорость на спорткаре. Их общение было теплым, но актер признал, что плохо "считывает" эмоции Юли. У него были вопросы к девушке, а потому он запланировал откровенный разговор.

Модель рассказала об отношениях с бывшим, от которого родила сына. Юля три года жила в браке, но она узнала об измене и ушла от мужа. Искренний и откровенный разговор поразил Цимбалюка. Но он отметил, что диалог все же был напряженным.

Оказалось, что Тарас вез ее на базу отдыха. Там они решили приготовить ужин.

Между актером и моделью начались неловкие паузы. Они готовили, но очень мало говорили. Сам Тарас отметил, что все шло "очень тяжело".

Юлия и Ирина из "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Позже к ним присоединилась Ира. Естественно, это не понравилось Юле. Девушки попытались "разделить" приготовление. Атмосфера была максимально напряженной.

Поэтому Тарас позвал Иру на отдельный разговор. Юля же осталась одна. Актер и владелица бренда купальников пошли учиться стоять и гулять водой на "сапах". Во время этого Ира рассказала Тарасу об отношениях с отцом, который ее бил. Разговор был откровенным и трогательным.

Также Ира рассказала, что бывший делал ей предложение. Но она отказала, потому что эти отношения были токсичными. Между тем, Юля наблюдала за разговором. Конечно, она увидела флирт между Тарасом и Ирой, это ей не понравилось.

Модель даже попыталась прервать разговор. Впрочем, Ира проигнорировала провокацию, но Тарас все же согласился возвращаться на берег к Юле.

Они сели есть, но ужина как такового не было. Юля не накрыла блюда, а потому все ограничились только напитками. Разговор "на троих" был максимально сдержанным, все смущались.

"Свидание втроем - специфическое", - признал актер.

В конце свидания Цымбалюк попрощался с Юлей. Он поблагодарил ее за искренность, но отметил, что, по его мнению, модель не готова к отношениям.

"Видимо, сейчас такой период в твоей жизни", - сказал он.