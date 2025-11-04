ua en ru
Плотницький знову найкращий: український лідер "Перуджі" підкорює Італію

Вівторок 04 листопада 2025 08:47
UA EN RU
Плотницький знову найкращий: український лідер "Перуджі" підкорює Італію Олег Плотницький (фото: facebook.com/Олег Плотницький)
Автор: Катерина Урсатій

28-річний догравальник Олег Плотницький був визнаний найкращим гравцем італійської "Перуджі" за підсумками жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Відзнака від фанатів і стабільна форма

У жовтні "Перуджа" провела чотири матчі в італійській Суперлізі, і всі завершила перемогами. Плотницький у цих поєдинках набрав 39 очок і став одним із найрезультативніших гравців команди. Також українець вийшов у лідери клубу за кількістю сейвів - 12 подач навиліт.

Під час стартових турів сезону догравальник двічі здобував звання MVP - у зустрічах із "Монцою" (3:1) та "Падовою" (3:0).

Окрім цього, він потрапив до символічної збірної тижня і має дві індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.

Статистика Плотницького на старті Суперліги 2025/26

  • 1-й тур ("Монца") - 14 очок (2 ейси, 1 блок)
  • 2-й тур ("Лубе Чівітанова") - 4 очки (3 блоки)
  • 3-й тур ("Падова") - 19 очок (10 ейсів, 3 блоки)
  • 4-й тур ("Модена") - 2 очки

У складі "Перуджі" більше очок наразі мають лише троє гравців - Вассім Бен Тара (57), Юкі Ісікава та Агустін Лосер (по 42).

Команда, яка є чинним бронзовим призером чемпіонату, зараз посідає друге місце в таблиці, поступаючись лише "Вероні" за співвідношенням сетів.

Наступний матч "Перуджа" проведе 7 листопада проти "Трентіно" в Суперкубку Італії.

Хто такий Олег Плотницький

Олег Плотницький - догравальник "Перуджі" та єдиний представник України в одному з провідних європейських чемпіонатів. Починав кар’єру в харківській "Юракадемії", після чого виступав за "Локомотив", із яким двічі вигравав чемпіонат України.

У складі "Перуджі" він тричі здобував Суперкубок Італії (MVP турніру у 2022 році), вигравав Кубок Італії (2021/22) та клубний чемпіонат світу-2022.

У національній збірній Плотницький допоміг Україні вперше в історії дістатися до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022. Також він має перемогу в Золотій Євролізі-2017 і двічі виходив у фінал турніру - у 2021 та 2023 роках.

Раніше ми розповіли, як Плотницький показав своє ставлення до росіян у Японії.

Крім того, Плотницький отримав одразу дві індивідуальні нагороди в італійській Серії А.

