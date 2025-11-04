ua en ru
Плотницкий снова лучший: украинский лидер "Перуджи" покоряет Италию

Вторник 04 ноября 2025 08:47
UA EN RU
Плотницкий снова лучший: украинский лидер "Перуджи" покоряет Италию Олег Плотницкий (фото: facebook.com/Олег Плотницкий)
Автор: Екатерина Урсатий

28-летний доигровщик Олег Плотницкий был признан лучшим игроком итальянской "Перуджи" по итогам октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Отличие от фанатов и стабильная форма

В октябре "Перуджа" провела четыре матча в итальянской Суперлиге, и все завершила победами. Плотницкий в этих поединках набрал 39 очков и стал одним из самых результативных игроков команды. Также украинец вышел в лидеры клуба по количеству сейвов - 12 подач навылет.

Во время стартовых туров сезона доигровщик дважды получал звание MVP - во встречах с "Монцой" (3:1) и "Падовой" (3:0).

Кроме этого, он попал в символическую сборную недели и имеет две индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

Статистика Плотницкого на старте Суперлиги 2025/26

  • 1-й тур ("Монца") - 14 очков (2 эйса, 1 блок)
  • 2-й тур ("Лубе Чивитанова") - 4 очка (3 блока)
  • 3-й тур ("Падова") - 19 очков (10 эйсов, 3 блока)
  • 4-й тур ("Модена") - 2 очка

В составе "Перуджи" больше очков пока имеют только трое игроков - Васим Бен Тара (57), Юки Исикава и Агустин Лосер (по 42).

Команда, которая является действующим бронзовым призером чемпионата, сейчас занимает второе место в таблице, уступая лишь "Вероне" по соотношению сетов.

Следующий матч "Перуджа" проведет 7 ноября против "Трентино" в Суперкубке Италии.

Кто такой Олег Плотницкий

Олег Плотницкий - доигровщик "Перуджи" и единственный представитель Украины в одном из ведущих европейских чемпионатов. Начинал карьеру в харьковской "Юракадемии", после чего выступал за "Локомотив", с которым дважды выигрывал чемпионат Украины.

В составе "Перуджи" он трижды завоевывал Суперкубок Италии (MVP турнира в 2022 году), выигрывал Кубок Италии (2021/22) и клубный чемпионат мира-2022.

В национальной сборной Плотницкий помог Украине впервые в истории добраться до четвертьфинала чемпионата мира-2022. Также он имеет победу в Золотой Евролиге-2017 и дважды выходил в финал турнира - в 2021 и 2023 годах.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий показал свое отношение к россиянам в Японии.

Кроме того, Плотницкий получил сразу две индивидуальные награды в итальянской Серии А.

