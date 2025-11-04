Плотницкий снова лучший: украинский лидер "Перуджи" покоряет Италию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Отличие от фанатов и стабильная форма

В октябре "Перуджа" провела четыре матча в итальянской Суперлиге, и все завершила победами. Плотницкий в этих поединках набрал 39 очков и стал одним из самых результативных игроков команды. Также украинец вышел в лидеры клуба по количеству сейвов - 12 подач навылет.

Во время стартовых туров сезона доигровщик дважды получал звание MVP - во встречах с "Монцой" (3:1) и "Падовой" (3:0).

Кроме этого, он попал в символическую сборную недели и имеет две индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

Статистика Плотницкого на старте Суперлиги 2025/26

1-й тур ("Монца") - 14 очков (2 эйса, 1 блок)

2-й тур ("Лубе Чивитанова") - 4 очка (3 блока)

3-й тур ("Падова") - 19 очков (10 эйсов, 3 блока)

4-й тур ("Модена") - 2 очка

В составе "Перуджи" больше очков пока имеют только трое игроков - Васим Бен Тара (57), Юки Исикава и Агустин Лосер (по 42).

Команда, которая является действующим бронзовым призером чемпионата, сейчас занимает второе место в таблице, уступая лишь "Вероне" по соотношению сетов.

Следующий матч "Перуджа" проведет 7 ноября против "Трентино" в Суперкубке Италии.