ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Плотницький захищає титул Ліги чемпіонів: як зірковий волейболіст зіграв з клубом іншого українця (відео)

Четвер 11 грудня 2025 10:18
UA EN RU
Плотницький захищає титул Ліги чемпіонів: як зірковий волейболіст зіграв з клубом іншого українця (відео) Фото: Олег Плотницький (x.com/SIRVolleyPG)
Автор: Андрій Костенко

Чинний переможець волейбольної Ліги чемпіонів – італійська "Перуджа", де виступає зірковий українець Олег Плотницький, успішно стартувала в новому розіграші найпрестижнішого клубного турніру.

Про результат матчу з командою іншого українця – розповідає РБК-Україна.

Чемпіон і фаворит

У попередньому розіграші ЛЧ "Перуджа" з Плотницьким вперше в історії здобула титул, перегравши у фіналі польську "Варту" на тай-брейку. Команда зберігає статус головного фаворита і в новому розіграші євротурніру.

Українське дербі в ЛЧ

У стартовому турі суперником італійців стала чеська "Прага", за яку виступає інший українець – зв'язуючий Сергій Євстратов. Для клубу із Чехії це лише друга участь у ЛЧ – у минулому сезоні він навіть прорвався у плей-офф, але вилетів вже в першому раунді.

Обидва українці отримали обмежений ігровий час. "Перуджа" вийшла на матч напіврезервним складом, тож Плотницький розпочав гру у запасі. Там же опинився і Євстратов, який з'явився на майданчику лише у четвертому сеті.

На двох українці записали лише одне очко: Євстратов оформив ейс, тоді як Плотницький не реалізував свої шанси у подачі.

Зустріч прогнозовано завершилася впевненою перемогою італійського клубу з рахунком 3:1.

Результат матчу

"Перуджа" (Італія) – "Прага" (Чехія) – 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19).

Положення у групі та наступний матч

Після перемоги команда Плотницького очолила групу C. Остаточний розклад після 1-го туру стане відомим після зустрічі німецького "Берліна" з іспанським "Лас-Пальмасом" 11 грудня.

Другий тур групового раунду волейбольної ЛЧ відбудеться вже у новому році. "Перуджа" 8 січня зустрінеться у гостях з "Лас-Пальмасом".

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень