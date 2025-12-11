Плотницький захищає титул Ліги чемпіонів: як зірковий волейболіст зіграв з клубом іншого українця (відео)

Чемпіон і фаворит

У попередньому розіграші ЛЧ "Перуджа" з Плотницьким вперше в історії здобула титул, перегравши у фіналі польську "Варту" на тай-брейку. Команда зберігає статус головного фаворита і в новому розіграші євротурніру.

Українське дербі в ЛЧ

У стартовому турі суперником італійців стала чеська "Прага", за яку виступає інший українець – зв'язуючий Сергій Євстратов. Для клубу із Чехії це лише друга участь у ЛЧ – у минулому сезоні він навіть прорвався у плей-офф, але вилетів вже в першому раунді.

Обидва українці отримали обмежений ігровий час. "Перуджа" вийшла на матч напіврезервним складом, тож Плотницький розпочав гру у запасі. Там же опинився і Євстратов, який з'явився на майданчику лише у четвертому сеті.

На двох українці записали лише одне очко: Євстратов оформив ейс, тоді як Плотницький не реалізував свої шанси у подачі.

Зустріч прогнозовано завершилася впевненою перемогою італійського клубу з рахунком 3:1.

Результат матчу

"Перуджа" (Італія) – "Прага" (Чехія) – 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19).

Положення у групі та наступний матч

Після перемоги команда Плотницького очолила групу C. Остаточний розклад після 1-го туру стане відомим після зустрічі німецького "Берліна" з іспанським "Лас-Пальмасом" 11 грудня.

Другий тур групового раунду волейбольної ЛЧ відбудеться вже у новому році. "Перуджа" 8 січня зустрінеться у гостях з "Лас-Пальмасом".