Плотницький захищає титул Ліги чемпіонів: як зірковий волейболіст зіграв з клубом іншого українця (відео)
Чинний переможець волейбольної Ліги чемпіонів – італійська "Перуджа", де виступає зірковий українець Олег Плотницький, успішно стартувала в новому розіграші найпрестижнішого клубного турніру.
Про результат матчу з командою іншого українця – розповідає РБК-Україна.
Чемпіон і фаворит
У попередньому розіграші ЛЧ "Перуджа" з Плотницьким вперше в історії здобула титул, перегравши у фіналі польську "Варту" на тай-брейку. Команда зберігає статус головного фаворита і в новому розіграші євротурніру.
Українське дербі в ЛЧ
У стартовому турі суперником італійців стала чеська "Прага", за яку виступає інший українець – зв'язуючий Сергій Євстратов. Для клубу із Чехії це лише друга участь у ЛЧ – у минулому сезоні він навіть прорвався у плей-офф, але вилетів вже в першому раунді.
Обидва українці отримали обмежений ігровий час. "Перуджа" вийшла на матч напіврезервним складом, тож Плотницький розпочав гру у запасі. Там же опинився і Євстратов, який з'явився на майданчику лише у четвертому сеті.
На двох українці записали лише одне очко: Євстратов оформив ейс, тоді як Плотницький не реалізував свої шанси у подачі.
Зустріч прогнозовано завершилася впевненою перемогою італійського клубу з рахунком 3:1.
Результат матчу
"Перуджа" (Італія) – "Прага" (Чехія) – 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19).
Положення у групі та наступний матч
Після перемоги команда Плотницького очолила групу C. Остаточний розклад після 1-го туру стане відомим після зустрічі німецького "Берліна" з іспанським "Лас-Пальмасом" 11 грудня.
Другий тур групового раунду волейбольної ЛЧ відбудеться вже у новому році. "Перуджа" 8 січня зустрінеться у гостях з "Лас-Пальмасом".
