ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Плотницкий защищает титул Лиги чемпионов: как звездный волейболист сыграл с клубом другого украинца (видео)

Четверг 11 декабря 2025 10:18
UA EN RU
Плотницкий защищает титул Лиги чемпионов: как звездный волейболист сыграл с клубом другого украинца (видео) Фото: Олег Плотницкий (x.com/SIRVolleyPG)
Автор: Андрей Костенко

Действующий победитель волейбольной Лиги чемпионов - итальянская "Перуджа", где выступает звездный украинец Олег Плотницкий, успешно стартовала в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира.

О результате матча с командой другого украинца - рассказывает РБК-Украина.

Чемпион и фаворит

В предыдущем розыгрыше ЛЧ "Перуджа" с Плотницким впервые в истории добыла титул, переиграв в финале польскую "Варту" на тай-брейке. Команда сохраняет статус главного фаворита и в новом розыгрыше евротурнира.

Украинское дерби в ЛЧ

В стартовом туре соперником итальянцев стала чешская "Прага", за которую выступает другой украинец - связующий Сергей Евстратов. Для клуба из Чехии это лишь второе участие в ЛЧ - в прошлом сезоне он даже прорвался в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде.

Оба украинца получили ограниченное игровое время. "Перуджа" вышла на матч полурезервным составом, поэтому Плотницкий начал игру в запасе. Там же оказался и Евстратов, который появился на площадке только в четвертом сете.

На двоих украинцы записали лишь одно очко: Евстратов оформил эйс, тогда как Плотницкий не реализовал свои шансы на подаче.

Встреча прогнозируемо завершилась уверенной победой итальянского клуба со счетом 3:1.

Результат матча

"Перуджа" (Италия) - "Прага" (Чехия) - 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19).

Положение в группе и следующий матч

После победы команда Плотницкого возглавила группу C. Окончательный расклад после 1-го тура станет известен после встречи немецкого "Берлина" с испанским "Лас-Пальмасом" 11 декабря.

Второй тур группового раунда волейбольной ЛЧ состоится уже в новом году. "Перуджа" 8 января встретится в гостях с "Лас-Пальмасом".

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений