Плотницкий защищает титул Лиги чемпионов: как звездный волейболист сыграл с клубом другого украинца (видео)

Действующий победитель волейбольной Лиги чемпионов - итальянская "Перуджа", где выступает звездный украинец Олег Плотницкий, успешно стартовала в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира.

Чемпион и фаворит

В предыдущем розыгрыше ЛЧ "Перуджа" с Плотницким впервые в истории добыла титул, переиграв в финале польскую "Варту" на тай-брейке. Команда сохраняет статус главного фаворита и в новом розыгрыше евротурнира.

Украинское дерби в ЛЧ

В стартовом туре соперником итальянцев стала чешская "Прага", за которую выступает другой украинец - связующий Сергей Евстратов. Для клуба из Чехии это лишь второе участие в ЛЧ - в прошлом сезоне он даже прорвался в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде.

Оба украинца получили ограниченное игровое время. "Перуджа" вышла на матч полурезервным составом, поэтому Плотницкий начал игру в запасе. Там же оказался и Евстратов, который появился на площадке только в четвертом сете.

На двоих украинцы записали лишь одно очко: Евстратов оформил эйс, тогда как Плотницкий не реализовал свои шансы на подаче.

Встреча прогнозируемо завершилась уверенной победой итальянского клуба со счетом 3:1.

Результат матча

"Перуджа" (Италия) - "Прага" (Чехия) - 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19).

Положение в группе и следующий матч

После победы команда Плотницкого возглавила группу C. Окончательный расклад после 1-го тура станет известен после встречи немецкого "Берлина" с испанским "Лас-Пальмасом" 11 декабря.

Второй тур группового раунда волейбольной ЛЧ состоится уже в новом году. "Перуджа" 8 января встретится в гостях с "Лас-Пальмасом".