ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Плотницький увійшов у топ-бомбардирів матчу: як українець зіграв у Суперлізі

Понеділок 12 січня 2026 10:35
UA EN RU
Плотницький увійшов у топ-бомбардирів матчу: як українець зіграв у Суперлізі Олег Плотницький (фото: facebook.com/Олег Плотницький)
Автор: Катерина Урсатій

Олег Плотницький провів один із ключових матчів сезону в італійській Суперлізі. Український волейболіст допоміг "Перуджі" перемогти "Модену" та став одним із найрезультативніших гравців поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Чергова перемога лідера Суперліги

"Перуджа" продовжує успішний старт 2026 року. Після звитяг над "Міланом" у національному чемпіонаті та іспанським "Лас-Пальмасом" у Лізі чемпіонів команда Олега Плотницького зустрілася з принциповим суперником - "Моденою" в межах італійської Суперліги.

Поєдинок завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 3:1. Перший сет команда українця виграла в напруженій боротьбі - 27:25.

У другій партії сильнішою була "Модена" (25:19), однак у двох наступних сетах "Перуджа" впевнено контролювала гру та довела матч до перемоги.

Внесок Плотницького та MVP зустрічі

Найціннішим гравцем матчу було визнано зв'язкового Сімоне Джанеллі. Водночас Олег Плотницький став другим за результативністю у складі своєї команди, набравши 14 очок.

Українець реалізував 12 атак, а також відзначився блоком і подачею навиліт. Більше очок у матчі набрав лише Каміль Семенюк - 15.

Турнірне становище та наступний матч

Після 13 перемог "Перуджа" очолює турнірну таблицю Суперліги, маючи 38 очок. Команда випереджає "Верону" з таким самим показником виграних матчів завдяки кращій різниці очок.

Наступний поєдинок колектив Плотницького проведе 14 січня проти "Кунео Волей".

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

Крім того, Плотницький підтвердив розмову щодо можливого повернення до збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
Новини
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році