Плотницкий вошел в топ-бомбардиров матча: как украинец сыграл в Суперлиге

Понедельник 12 января 2026 10:35
UA EN RU
Олег Плотницкий
Автор: Екатерина Урсатий

Олег Плотницкий провел один из ключевых матчей сезона в итальянской Суперлиге. Украинский волейболист помог "Перудже" победить "Модену" и стал одним из самых результативных игроков поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Очередная победа лидера Суперлиги

"Перуджа" продолжает успешный старт 2026 года. После побед над "Миланом" в национальном чемпионате и испанским "Лас-Пальмасом" в Лиге чемпионов команда Олега Плотницкого встретилась с принципиальным соперником - "Моденой" в рамках итальянской Суперлиги.

Поединок завершился победой "Перуджи" со счетом 3:1. Первый сет команда украинца выиграла в напряженной борьбе - 27:25.

Во второй партии сильнее была "Модена" (25:19), однако в двух следующих сетах "Перуджа" уверенно контролировала игру и довела матч до победы.

Вклад Плотницкого и MVP встречи

Самым ценным игроком матча был признан связной Симоне Джанелли. В то же время Олег Плотницкий стал вторым по результативности в составе своей команды, набрав 14 очков.

Украинец реализовал 12 атак, а также отметился блоком и подачей навылет. Больше очков в матче набрал лишь Камиль Семенюк - 15.

Турнирное положение и следующий матч

После 13 побед "Перуджа" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея 38 очков. Команда опережает "Верону" с таким же показателем выигранных матчей благодаря лучшей разнице очков.

Следующий поединок коллектив Плотницкого проведет 14 января против "Кунео Волей".

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

Кроме того, Плотницкий подтвердил разговор о возможном возвращении в сборную Украины.

