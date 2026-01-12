Плотницкий вошел в топ-бомбардиров матча: как украинец сыграл в Суперлиге
Олег Плотницкий провел один из ключевых матчей сезона в итальянской Суперлиге. Украинский волейболист помог "Перудже" победить "Модену" и стал одним из самых результативных игроков поединка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Очередная победа лидера Суперлиги
"Перуджа" продолжает успешный старт 2026 года. После побед над "Миланом" в национальном чемпионате и испанским "Лас-Пальмасом" в Лиге чемпионов команда Олега Плотницкого встретилась с принципиальным соперником - "Моденой" в рамках итальянской Суперлиги.
Поединок завершился победой "Перуджи" со счетом 3:1. Первый сет команда украинца выиграла в напряженной борьбе - 27:25.
Во второй партии сильнее была "Модена" (25:19), однако в двух следующих сетах "Перуджа" уверенно контролировала игру и довела матч до победы.
Вклад Плотницкого и MVP встречи
Самым ценным игроком матча был признан связной Симоне Джанелли. В то же время Олег Плотницкий стал вторым по результативности в составе своей команды, набрав 14 очков.
Украинец реализовал 12 атак, а также отметился блоком и подачей навылет. Больше очков в матче набрал лишь Камиль Семенюк - 15.
Турнирное положение и следующий матч
После 13 побед "Перуджа" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея 38 очков. Команда опережает "Верону" с таким же показателем выигранных матчей благодаря лучшей разнице очков.
Следующий поединок коллектив Плотницкого проведет 14 января против "Кунео Волей".
Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.
Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.
Кроме того, Плотницкий подтвердил разговор о возможном возвращении в сборную Украины.