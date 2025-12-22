Плотницький став чемпіоном світу з волейболу: як зіграв українець у фіналі (відео)

У ніч на 22 грудня в бразильському Белені відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. За "золото" зійшлися італійська "Перуджа", кольори якої захищає колишній капітан збірної України Олег Плотницький, та представник Японії – "Осака Блютеон".

Про те, як пройшов фінал та хто став переможцем – розповідає РБК-Україна .

Волейбол, КЧС, фінал

"Перуджа" (Італія) – "Осака Блютеон" (Японія) – 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)

Домінування італійського гранда

Фінал розпочався з повного контролю з боку італійців. "Перуджа" впевнено забрала перші дві партії з рахунком 25:20 і 25:21, нав'язавши супернику високий темп та стабільну гру в атаці.

У третій партії японський клуб спробував змінити хід матчу й навіть здобув кілька сетболів, однак реалізувати жоден з них не зумів. Попри перевагу "Осаки" протягом значної частини сету, ключові розіграші залишилися за "Перуджею", яка закрила матч, вигравши вирішальну партію з рахунком 29:27.

Плотницький у фінальному матчі набрав 6 очок: чотири в атаці, а також по одному на блокуванні та подачі. Найрезультативнішим у складі переможців став тунісець Віссам Бен Тара з 16 очками.

Третій титул Плотницького

Перемога у фіналі принесла "Перуджі" третій титул клубного чемпіона світу в історії – після тріумфів у 2022 та 2023 роках.

Бронзові нагороди турніру виборов польський клуб "Варта", який у матчі за третє місце здолав бразильський "Рената Воллей" (3:0).

Клубний ЧС з волейболу: що відомо

Турнір був започаткований у 1989 році. Після чотирьох перших розіграшів (1989-1992) не проводився. Був відновлений у 2009 році. За цей час титул здобували представники лише двох континентів – Європи (15 перемог) та Південної Америки (5).

Найбільшу кількість перемог у історії мають італійський "Трентіно" та бразильський "Сада Крузейро" – по 5.