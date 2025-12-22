ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Плотницький став чемпіоном світу з волейболу: як зіграв українець у фіналі (відео)

Понеділок 22 грудня 2025 08:50
UA EN RU
Плотницький став чемпіоном світу з волейболу: як зіграв українець у фіналі (відео) Фото: Олег Плотницький (№17) втретє в кар'єрі виграв клубний ЧС (x.com/SIRVolleyPG)
Автор: Андрій Костенко

У ніч на 22 грудня в бразильському Белені відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. За "золото" зійшлися італійська "Перуджа", кольори якої захищає колишній капітан збірної України Олег Плотницький, та представник Японії – "Осака Блютеон".

Про те, як пройшов фінал та хто став переможцем – розповідає РБК-Україна.

Волейбол, КЧС, фінал

"Перуджа" (Італія) – "Осака Блютеон" (Японія) – 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)

Домінування італійського гранда

Фінал розпочався з повного контролю з боку італійців. "Перуджа" впевнено забрала перші дві партії з рахунком 25:20 і 25:21, нав'язавши супернику високий темп та стабільну гру в атаці.

У третій партії японський клуб спробував змінити хід матчу й навіть здобув кілька сетболів, однак реалізувати жоден з них не зумів. Попри перевагу "Осаки" протягом значної частини сету, ключові розіграші залишилися за "Перуджею", яка закрила матч, вигравши вирішальну партію з рахунком 29:27.

Плотницький у фінальному матчі набрав 6 очок: чотири в атаці, а також по одному на блокуванні та подачі. Найрезультативнішим у складі переможців став тунісець Віссам Бен Тара з 16 очками.

Третій титул Плотницького

Перемога у фіналі принесла "Перуджі" третій титул клубного чемпіона світу в історії – після тріумфів у 2022 та 2023 роках.

Бронзові нагороди турніру виборов польський клуб "Варта", який у матчі за третє місце здолав бразильський "Рената Воллей" (3:0).

Плотницький став чемпіоном світу з волейболу: як зіграв українець у фіналі (відео)

Клубний ЧС з волейболу: що відомо

Турнір був започаткований у 1989 році. Після чотирьох перших розіграшів (1989-1992) не проводився. Був відновлений у 2009 році. За цей час титул здобували представники лише двох континентів – Європи (15 перемог) та Південної Америки (5).

Найбільшу кількість перемог у історії мають італійський "Трентіно" та бразильський "Сада Крузейро" – по 5.

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол Чемпіонат світу
Новини
У Москві підірвали авто російського генерала
У Москві підірвали авто російського генерала
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ