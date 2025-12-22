ua en ru
Плотницкий стал чемпионом мира по волейболу: как сыграл украинец в финале (видео)

Понедельник 22 декабря 2025 08:50
Плотницкий стал чемпионом мира по волейболу: как сыграл украинец в финале (видео) Фото: Олег Плотницкий (№17) третий раз в карьере выиграл клубный ЧМ (x.com/SIRVolleyPG)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 22 декабря в бразильском Белене состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира по волейболу среди мужчин. За "золото" сошлись итальянская "Перуджа", цвета которой защищает бывший капитан сборной Украины Олег Плотницкий, и представитель Японии - "Осака Блютеон".

О том, как прошел финал и кто стал победителем - рассказывает РБК-Украина.

Волейбол, КЧМ, финал

"Перуджа" (Италия) - "Осака Блютеон" (Япония) - 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)

Доминирование итальянского гранда

Финал начался с полного контроля со стороны итальянцев. "Перуджа" уверенно забрала первые две партии со счетом 25:20 и 25:21, навязав сопернику высокий темп и стабильную игру в атаке.

В третьей партии японский клуб попытался изменить ход матча и даже добыл несколько сетболов, однако реализовать ни один из них не сумел. Несмотря на преимущество "Осаки" на протяжении значительной части сета, ключевые розыгрыши остались за "Перуджей", которая закрыла матч, выиграв решающую партию со счетом 29:27.

Плотницкий в финальном матче набрал 6 очков: четыре в атаке, а также по одному на блокировке и подаче. Самым результативным в составе победителей стал тунисец Виссам Бен Тара с 16 очками.

Третий титул Плотницкого

Победа в финале принесла "Перудже" третий титул клубного чемпиона мира в истории - после триумфов в 2022 и 2023 годах.

Бронзовые награды турнира завоевал польский клуб "Варта", который в матче за третье место одолел бразильский "Рената Воллей" (3:0).

Плотницкий стал чемпионом мира по волейболу: как сыграл украинец в финале (видео)

Клубный ЧМ по волейболу: что известно

Турнир был основан в 1989 году. После четырех первых розыгрышей (1989-1992) не проводился. Был восстановлен в 2009 году. За это время титул получали представители только двух континентов - Европы (15 побед) и Южной Америки (5).

Наибольшее количество побед в истории имеют итальянский "Трентино" и бразильский "Сада Крузейро" - по 5.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

