Плотницький повернувся після клубного ЧС: "Перуджа" розгромила суперника в Суперлізі

Впевнена перемога після мундіалю

Перший поєдинок після тріумфу на клубному чемпіонаті світу в Бразилії "Перуджа" провела на внутрішній арені проти "Чістерни".

Матч завершився сухою перемогою гостей - 3:0. Команда без особливих труднощів забрала всі три партії з рахунком 25:14, 25:20 та 25:20.

Виступ Плотницького

Олег Плотницький розпочав зустріч у стартовій шістці та за підсумками гри набрав шість очок. Цей показник став четвертим у складі "Перуджі" в матчі.

Водночас для українця поєдинок виявився одним із найменш результативних у поточному сезоні італійської Суперліги.

Зокрема, уперше за шість матчів чемпіонату Плотницький не відзначився очками на подачі. Загалом менше балів у сезоні він набирав лише в трьох іграх.

Турнірне становище команди

Завдяки 11-й перемозі в сезоні "Перуджа" зберегла позиції серед лідерів чемпіонату Італії.

Команда ділить перше місце з чинним чемпіоном "Трентіно" - обидва клуби мають по 32 очки. Ще на один пункт позаду розташовується "Верона".

Найближчі матчі

До завершення календарного року "Перуджа" зіграє в національному Кубку проти "Лубе Чівітанови".

Уже на початку січня команда Плотницького повернеться до матчів Ліги чемпіонів, де зустрінеться з іспанським клубом "Гуагуас".

У єврокубковому турнірі італійський клуб розпочав захист титулу з перемоги над чеськими "Левами" з рахунком 3:1.