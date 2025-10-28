Плотницький отримав відзнаки волейбольної Серії А: за рекорд та найкраще виконання

Історичний рекорд українця

Перед стартом поєдинку 2-го туру нового чемпіонату між "Перуджею" та "Лубе Чівітановою" йому вручили призи за найбільшу кількість ейсів і найкращу подачу в сезоні.

У минулому чемпіонаті Серії А на рахунку Плотницького будо 75 ейсів (виграних очок безпосередньо з подачі), що стало найкращим показником у лізі.

Загалом, з урахуванням Кубка Італії, волейболіст записав до свого активу 77 подач навиліт. Це – особистий рекорд гравця: попереднє досягнення українця датувалося сезоном-2020/21, коли він оформив 64 ейси.

Плотницький випередив за кількістю результативних подач зірок збірної Італії – Алессандро Мікелетто (60) та Маттіа Боттоло (51).

Крім того, одна з його подач була визнана найкращою.

Команда українця – "Перуджа" завершила чемпіонат із бронзовими медалями.

Новий сезон розпочав з MVP

Сезон-2025/26 Плотницький розпочав не менш яскраво: він став MVP (найкращим гравцем) першого туру. Його "Перуджа" перемогла "Монцу" (3:1), а українець набрав 14 очок, зробивши зокрема два ейси.

Після двох зіграних турів "Перуджа" посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лідерам лише одним очком. Команда виграла обидва стартові поєдинки, але "Лубе Чівітанову" здолала лише на тайбрейку (3:2).

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі". У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні-2023/24 та виграв Лігу чемпіонів-2024/25.

Виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023.

Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі. Після чого офіційно заявив про завершення кар'єри в складі національної команди.