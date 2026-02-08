Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка повернулася у великий спорт заради участі в Олімпійських іграх-2026, зазнала важкого падіння під час змагань зі швидкісного спуску. Спортсменку довелося евакуювати з траси гелікоптером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.
Інцидент стався у неділю, 8 лютого, під час даунхілу. Уже на початку дистанції Вонн зачепила рукою прапорець, втратила рівновагу та на великій швидкості впала.
Титуловану спортсменку розвернуло і протягнуло схилом. Самостійно піднятися вона не змогла. Під час трансляції було чути, як вона плакала та кричала від болю.
Змагання одразу призупинили, а медики надавали допомогу просто на трасі. Згодом було ухвалено рішення про евакуацію спортсменки гелікоптером.
Падіння та евакуація Вонн (скріншот з трансляції)
Вонн відновила кар'єру у 2024 році після тривалої перерви, спричиненої серією складних травм, насамперед проблемами з коліном.
Напередодні Ігор спортсменка знову зазнала серйозного ушкодження – розриву хрестоподібної зв'язки. Попри це, американка мріяла виступити на своїй черговій Олімпіаді та вийшла на старт.
Однак завершити спробу їй не вдалося.
Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії:
Її повернення в спорт у 41 рік вважали справжнім подвигом.
