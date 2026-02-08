Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером

Невдалий спуск і жорстке падіння

Інцидент стався у неділю, 8 лютого, під час даунхілу. Уже на початку дистанції Вонн зачепила рукою прапорець, втратила рівновагу та на великій швидкості впала.

Титуловану спортсменку розвернуло і протягнуло схилом. Самостійно піднятися вона не змогла. Під час трансляції було чути, як вона плакала та кричала від болю.

Змагання одразу призупинили, а медики надавали допомогу просто на трасі. Згодом було ухвалено рішення про евакуацію спортсменки гелікоптером.

Падіння та евакуація Вонн (скріншот з трансляції)

Повернення заради Олімпіади

Вонн відновила кар'єру у 2024 році після тривалої перерви, спричиненої серією складних травм, насамперед проблемами з коліном.

Напередодні Ігор спортсменка знову зазнала серйозного ушкодження – розриву хрестоподібної зв'язки. Попри це, американка мріяла виступити на своїй черговій Олімпіаді та вийшла на старт.

Однак завершити спробу їй не вдалося.

Легендарна кар'єра

Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії:

олімпійська чемпіонка 2010 року

триразова призерка Олімпійських ігор

дворазова чемпіонка світу

багаторазова переможниця етапів Кубка світу

Її повернення в спорт у 41 рік вважали справжнім подвигом.