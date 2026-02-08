Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн, которая вернулась в большой спорт ради участия в Олимпийских играх-2026, потерпела тяжелое падение во время соревнований по скоростному спуску. Спортсменку пришлось эвакуировать с трассы вертолетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.
Инцидент произошел в воскресенье, 8 февраля, во время даунхилла. Уже в начале дистанции Вонн задела рукой флажок, потеряла равновесие и на большой скорости упала.
Титулованную спортсменку развернуло и протащило по склону. Самостоятельно подняться она не смогла. Во время трансляции было слышно, как она плакала и кричала от боли.
Соревнования сразу приостановили, а медики оказывали помощь прямо на трассе. Впоследствии было принято решение об эвакуации спортсменки вертолетом.
Падение и эвакуация Вонн (скриншот из трансляции)
Вонн возобновила карьеру в 2024 году после длительного перерыва, вызванного серией сложных травм, прежде всего проблемами с коленом.
Накануне Игр спортсменка снова получила серьезное повреждение - разрыв крестообразной связки. Несмотря на это, американка мечтала выступить на своей очередной Олимпиаде и вышла на старт.
Однако завершить попытку ей не удалось.
Вонн является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории:
Ее возвращение в спорт в 41 год считали настоящим подвигом.
