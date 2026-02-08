Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом

Неудачный спуск и жесткое падение

Инцидент произошел в воскресенье, 8 февраля, во время даунхилла. Уже в начале дистанции Вонн задела рукой флажок, потеряла равновесие и на большой скорости упала.

Титулованную спортсменку развернуло и протащило по склону. Самостоятельно подняться она не смогла. Во время трансляции было слышно, как она плакала и кричала от боли.

Соревнования сразу приостановили, а медики оказывали помощь прямо на трассе. Впоследствии было принято решение об эвакуации спортсменки вертолетом.

Падение и эвакуация Вонн (скриншот из трансляции)

Возвращение ради Олимпиады

Вонн возобновила карьеру в 2024 году после длительного перерыва, вызванного серией сложных травм, прежде всего проблемами с коленом.

Накануне Игр спортсменка снова получила серьезное повреждение - разрыв крестообразной связки. Несмотря на это, американка мечтала выступить на своей очередной Олимпиаде и вышла на старт.

Однако завершить попытку ей не удалось.

Легендарная карьера

Вонн является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории:

олимпийская чемпионка 2010 года

трехкратный призер Олимпийских игр

двукратная чемпионка мира

многократная победительница этапов Кубка мира

Ее возвращение в спорт в 41 год считали настоящим подвигом.