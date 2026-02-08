Олімпійські ігри-2026. Старт біатлону та медальні фінали: розклад українців 8 лютого

У неділю, 8 лютого, вітчизняні спортсмени виступлять на зимових Олімпійських іграх-2026 у п'яти видах спорту: сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.

Данча відкриє день у сноуборді

Об 11:00 у кваліфікації гігантського слалому у сноуборді серед жінок виступить досвідчена Аннамарі Данча, для якої це вже п'яті Олімпійські ігри в кар'єрі.

У нинішньому сезоні українка показала свій найкращий результат на етапах Кубка світу, фінішувавши четвертою в Давосі. На першій стадії потрібно потрапити у топ-16 з 32-х спортсменок.

Шепіленко – у швидкісному спуску

О 12:30 стартує жіночий швидкісний спуск у гірських лижах, де Україну представить Анастасія Шепіленко.

Через погодні умови повноцінно провести підготовку спортсменкам не вдалося — частину тренувань скасували. Українка взяла участь лише в одному тестовому заїзді, де фінішувала наприкінці протоколу. Це друга Олімпіада в кар'єрі Шепіленко – на попередніх Іграх вона потрапила до топ-40.

Лісогор та Драгун – у лижних перегонах

О 13:30 відбудеться чоловічий скіатлон (10+10 км). Україна матиме двох представників – Олександра Лісогора та Дмитра Драгуна. До числа фаворитів наші спортсмени не входять, однак спробують показати гідний результат у конкуренції з 75 учасниками.

Біатлонна естафета без лідерки

О 15:05 стартує одна з головних надій дня для українських уболівальників – змішана біатлонна естафета 4х6 км.

Команда підійде до старту без Христини Дмитренко – лідерка сезону пропустить гонку через хворобу. Тренери вирішили зберегти її для особистих дисциплін. Склад нашої збірної: Дмитро Підручний, Артем Мандзин, Юлія Городна та Олександра Меркушина.

Головними претендентами на медалі вважаються збірні Норвегії, Франції та Італії. Для України потрапляння до топ-10 стане позитивним підсумком.

Санний спорт: тренування жінок і фінал чоловіків

У санному спорті день розпочнеться з тренувальних заїздів жіночих двійок (15:46). Олена Стецьків та Олександра Мох отримали перший стартовий номер і проведуть перші офіційні спроби на трасі в Кортіні.

А вже ввечері визначаться переможці серед чоловіків-одинаків. Третя спроба стартує о 18:00, фінал – о 19:30.

Україну представлятимуть Антон Дукач та Андрій Мандзій. Після двох заїздів вони йдуть у середині протоколу.

Розклад виступів українців 8 лютого:

11:00. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант, чоловіки+жінки, кваліфікація (Аннамарі Данча)

12:30. Гірськолижний спорт. Даунгіл, жінки (Анастасія Шепіленко)

13:30. Лижні перегони. Скіатлон, чоловіки (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

14:00. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант, чоловіки+жінки, раунди на вибування

15:05. Біатлон. Змішана естафета (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина)

15:26. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант, жінки, фінали

18:00. Санний спорт. Одномісні сани, чоловіки, третій заїзд та фінал (Андрій Мандзій, Антон Дукач)

Загалом на Іграх у цей день буде розіграно вісім комплектів нагород: два у сноуборді, по одному - в біатлоні, гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фігурному катанні.

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".