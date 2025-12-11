Пісні Винника під загрозою? Співак пояснив, кому насправді належать права (відео)

Олег Винник розставив крапки над і в питанні авторських прав на свої хіти. Артист розповів, кому належать його пісні та тим самим відповів на заяви колишнього продюсера Олександра Горбенка.

Що сказав Винник про авторські права на свої пісні

"Як виконував пісні свої, так і виконую. Це мої пісні. Те, що там пишеться в інтернеті… Я знаю просто, що це він там розповідав, що нібито права належать його фірмі. Якій фірмі? Це все я дізнаюся з соцмереж", - зазначив він.

Винник наголосив, що ніхто не має права забрати в нього пісні, оскільки він їх створював самостійно.

"У мене на кожну пісню є папка в комп'ютері, де написана дата. Це не зітреш. Це та суть, та правда і моя робота. Це те, що мені дав Господь Бог", - підкреслив він.

Олег також просив документи, які б підтвердили заявлену наявність прав на його пісні, проте нічого не отримав.

"Звертався до колишньої бухгалтерки з проханням дати мені документи, що було підписано взагалі й зроблено до сьогоднішнього дня. Звичайно, війна, різні відмовки, як то кажуть. Я це все розумію, але якщо є ці документи, які я, Господи, підписував, то вони є. Ну, звичайно, до сьогоднішнього дня мені ніхто не дав", - зазначив він.

Винник розповів, кому належать його пісні (скриншот)

"На кожну пісню є доказ"

Артист уточнив, що у 2018 році лише оформив доручення на продюсера, за яким той "мав право робити все".

"Я знаю про один документ, який я давав - доручення. Те доручення, якщо не помиляюсь, десь рік тому скасував і воно нотаріально все в реєстрі. Все інше, що відбувається за моєю спиною, я не знаю. Те, що я читаю в соцмережах і таке інше, залишається на совісті тих людей, які це роблять", - поділився Винник.

Він підкреслив, що створював свої композиції абсолютно самостійно, тому права на них має тільки він.

"99% - мої пісні. Якщо говорити про мілі якийсь відсоток, це одна є пісня, яку я колись купив і то її поробив на 70%. Років 12 назад. Все інше абсолютно стовідсотково мої пісні й за кожною піснею все офіційно, законно і на кожну в мене є доказ", - зауважив він.