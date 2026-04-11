Пісні, які "годують": MELOVIN розкрив, скільки заробляє на своїх хітах

Що сказав MELOVIN про заробітки та завершення кар'єри

Співак планує активно попрацювати цей рік, після чого хоче взяти паузу. Він прагне краще зрозуміти себе поза сценою, але не виключає повернення у майбутньому.

"Оцей крок - піти в невідомість, це для того, щоб вивчити, хто я просто без MELOVINа і повернутися ще ясркавіше", - пояснив він.

Співак зазначив, що зароблені кошти знову вкладає в проєкти. Водночас має кілька джерел доходу, що дозволяє не хвилюватися про майбутнє.

"Корпоративів багато, є акції і облігації. Є сайт з мерчем, з різною продукцією і заробляю музикою, на роялті", - зізнався він.

Найприбутковіші пісні

MELOVIN назвав композиції, які приносять йому найбільший дохід.

"Як казав пан Зібров, треба мати одну, а краще дві пісні, які тебе годують", - зауважив він.

У артиста таких виявлося аж п'ять. Це популярні хіти, які за сприятливих умов щомісяця приносять 5-6 тисяч доларів. Це понад 216-250 тисяч гривень.

"Вітрила", "Ти", "Under The Ladder", "Обиратиму себе" і "Кров кипить", - перерахував він.



Що відомо про життя і кар'єру MELOVIN

Справжнє ім'я - Костянтин Бочаров. Народився в Одесі. До творчості тяжів з малечку, тому у школі займався організацією концертів та постановок, у яких і сам брав участь.

Прославився завдяки участі у вокальному шоу "Х-фактор", де здобув перемогу у шостому сезоні. Кілька разів потрапляв до фіналу Нацвідбору на "Євробачення", а у 2018 році став представником України на конкурсі в Лісабоні, де посів 17 місце з піснею "Under The Ladder".

У артиста також яскраве особисте життя. Наприкінці минулого року він заручився з парамедиком Петром Злотею, проте вже на День закоханих пара оголосила про розрив.

Нині співак активно продовжує музичну кар'єру, планує нові релізи та проєкти.