ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

После заявления о разводе: Потап и Настя на русском языке объявили о возвращении дуэта

14:01 18.05.2026 Пн
2 мин
Дуэт, который когда-то собрал миллионы прослушиваний, возвращается на сцену после длительного перерыва
aimg Иванна Пашкевич
После заявления о разводе: Потап и Настя на русском языке объявили о возвращении дуэта Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Потап и Настя Каменских объявили о возвращении своего дуэта на сцену. Артисты сделали совместное заявление на русском языке и анонсировали первый концерт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение бывших супругов в Instagram.

Больше интересного: Каменских сделала заявление после развода с Потапом

Потап и Настя возвращаются с дуэтом на сцену

По словам исполнителей, "пауза", которую они взяли еще девять лет назад, завершается. Первое выступление дуэта запланировано на 19 декабря в Нью-Йорке.

"Рано или поздно каждая история подходит к концу, и наша история - не исключение. Сегодня завершится пауза, на которую мы ушли аж 9 лет назад. А это значит, что мы - Потап и Настя - вернулись и начинаем концерты 19 декабря в Нью-Йорке. Мы ждем вас всех. We are back. Let's go!" - заявили артисты.

Это заявление появилось вскоре после того, как Потап и Настя Каменских сообщили о разводе.

О завершении отношений они объявили 1 мая, опубликовав совместное обращение в Instagram.

Украинские медиа также писали, что артисты не планировали давать дополнительные комментарии относительно разрыва.

Напомним, Потап и Настя познакомились в 2006 году. Тогда Алексей Потапенко искал вокалистку, которая могла бы исполнять припевы в его песнях.

По рекомендации друзей он обратил внимание на Настю Каменских, и впоследствии их сотрудничество переросло в создание дуэта.

После заявления о разводе: Потап и Настя на русском языке объявили о возвращении дуэтаПотап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В 2000-х "Потап и Настя" стали одним из самых популярных музыкальных коллективов в Украине. Их треки "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и другие композиции быстро стали хитами.

Впоследствии артисты начали развивать сольные карьеры. Настя Каменских запустила сольный проект NK, а Потап продолжил работать как артист, продюсер и автор песен.

После начала полномасштабной войны Потап и Настя неоднократно оказывались в центре критики.

Украинцы упрекали артистов за отдельные заявления, публичные появления и решения, связанные с их творчеством за рубежом.

В частности, ранее в медиа уже обсуждали возвращение Насти Каменских к исполнению русскоязычных хитов на концертах в США, хотя до этого артистка заявляла, что не будет петь на русском.

Еще больше интересного:

Потап удивил заявлением об участии в "Холостяке": украинцы не сдержались

Каким был брак Потапа и Каменских

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Настя Каменских Потап Звезды шоу-бизнеса
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым