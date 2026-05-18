После заявления о разводе: Потап и Настя на русском языке объявили о возвращении дуэта

Потап и Настя Каменских объявили о возвращении своего дуэта на сцену. Артисты сделали совместное заявление на русском языке и анонсировали первый концерт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение бывших супругов в Instagram .

Потап и Настя возвращаются с дуэтом на сцену

По словам исполнителей, "пауза", которую они взяли еще девять лет назад, завершается. Первое выступление дуэта запланировано на 19 декабря в Нью-Йорке.

"Рано или поздно каждая история подходит к концу, и наша история - не исключение. Сегодня завершится пауза, на которую мы ушли аж 9 лет назад. А это значит, что мы - Потап и Настя - вернулись и начинаем концерты 19 декабря в Нью-Йорке. Мы ждем вас всех. We are back. Let's go!" - заявили артисты.

Это заявление появилось вскоре после того, как Потап и Настя Каменских сообщили о разводе.

О завершении отношений они объявили 1 мая, опубликовав совместное обращение в Instagram.

Украинские медиа также писали, что артисты не планировали давать дополнительные комментарии относительно разрыва.

Напомним, Потап и Настя познакомились в 2006 году. Тогда Алексей Потапенко искал вокалистку, которая могла бы исполнять припевы в его песнях.

По рекомендации друзей он обратил внимание на Настю Каменских, и впоследствии их сотрудничество переросло в создание дуэта.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В 2000-х "Потап и Настя" стали одним из самых популярных музыкальных коллективов в Украине. Их треки "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и другие композиции быстро стали хитами.

Впоследствии артисты начали развивать сольные карьеры. Настя Каменских запустила сольный проект NK, а Потап продолжил работать как артист, продюсер и автор песен.

После начала полномасштабной войны Потап и Настя неоднократно оказывались в центре критики.

Украинцы упрекали артистов за отдельные заявления, публичные появления и решения, связанные с их творчеством за рубежом.

В частности, ранее в медиа уже обсуждали возвращение Насти Каменских к исполнению русскоязычных хитов на концертах в США, хотя до этого артистка заявляла, что не будет петь на русском.