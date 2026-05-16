Після скандалу з Вадіком? Єфросиніна і Полякова закривають "Дорослі дівчата"

"Шок-закриття" гумористичного проєкту

Український YouTube-проєкт "Дорослі дівчата", який понад 5 років вівся у форматі відвертих розмов між жінками, офіційно призупиняє свою історію. Про це повідомили незмінні ведучі шоу Маша Єфросиніна та Оля Полякова у спільному дописі, який 16 травня з'явився в їхніх соцмережах.

Рішення зірок одразу викликало не аби який ажіотаж навколо вже старої теми про затяжний конфлікт між зірками. Саме його переважна більшість аудиторії вважає основною причиною закриття одного із найпопулярніших жіночих медіапроєктів в Україні. Натомість самі ведучі такі припущення категорично спростовують.

Що заявили ведучі

У своєму зверненні українські селебріті зазначили, що проєкт "виконав свою головну місію".

За їхніми словами, за ці роки вони стали частиною життя мільйонів жінок, говорили про складні теми, підтримували глядачок і будували формат "чесної розмови без табу". Водночас ведучі підкреслили, що залишаються у хороших стосунках і продовжують поважати спільний шлях, який вони пройшли разом.

Реакція публіки і чутки навколо проєкту

Окремо у дописі вони відреагували на чутки, які зараз активно ширяться в мережі щодо можливої наявності прихованих конфліктів між зірками. Єфросиніна та Полякова наголосили, що рішення про призупинення проєкту не пов'язане зі скандалами чи внутрішніми сварками. Вони також заявили, що продовжують розвивати власні проєкти, а формат "Дорослих дівчат" може повернутися в майбутньому, але вже в оновленому вигляді.

Фани у коментарях під дописом розділилися на кілька таборів: дехто написав, що буде сумувати за проєктом, а були й ті, хто знайшов у цьому рішення "слід Вадіка" (чоловік Ольги Полякової).

"Це був найкращий для мене проєкт на ютубі",

"Шкода, це дуже крутий проєкт, буду сумувати. Дякую вам дівчатка за класні емоції під час перегляду",

"Дякую, Вадік!",

"Це все через Вадіка?",

"Ну, принаймні Оля підняла рейтинг Маші. Згадалися слова Вадіка".

Що відомо про "Дорослих дівчат"

YouTube-шоу "Дорослі дівчата" за час існування зібрало велику аудиторію завдяки відвертим розмовам про стосунки, психологію та особистий досвід. Проєкт неодноразово ставав вірусним у мережі та породжував обговорення важливих соціальних тем.

Конфлікт Єфросиніна, Вадік і Полякова - з чого все почалося

Конфлікт навколо Маши Єфросиніної, Олі Полякової та Вадима Буряковського почався після інтерв'ю Вадіка, де він надзвичайно різко висловився про кращу подругу своєї дружини - Єфросиніну.



Ці слова активно розійшлися в мережі й викликали хвилю обговорень. Далі Єфросиніна публічно відповіла на закиди, що лише посилило увагу до ситуації та створило враження конфлікту між сторонами.

Після цього в соцмережах почали згадувати й старі емоційні моменти з проєкту "Дорослі дівчата", через що історія переросла у більш широкий публічний скандал, до коментування якого долучилися й інші українські селебріті.