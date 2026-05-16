После скандала с Вадиком? Ефросинина и Полякова закрывают "Дорослі дівчата"

Скандал вокруг возможного конфликта между Машей Ефросининой и Олей Поляковой получил новый резонанс после неожиданного заявления о закрытии их совместного YouTube-проекта "Дорослі дівчата". Сами ведущие уверяют, что их решение никак не связано со скандалами, которые в последнее время несутся в публичном медиа-пространстве, а является "логическим завершением этапа их совместного проекта".
Об этом РБК-Украина рассказывает, ссылаясь на совместное сообщение Ефросининой и Поляковой в Instagram.
Украинский YouTube-проект "Дорослі дівчата", который более 5 лет велся в формате откровенных разговоров между женщинами, официально приостанавливает свою историю. Об этом сообщили неизменные ведущие шоу Маша Ефросинина и Оля Полякова в совместном сообщении, которое 16 мая появилось в их соцсетях.
Решение звезд сразу вызвало не абы какой ажиотаж вокруг уже старой темы о затяжном конфликте между звездами. Именно его подавляющее большинство аудитории считает основной причиной закрытия одного из самых популярных женских медиапроектов в Украине. Зато сами ведущие такие предположения категорически опровергают.
В своем обращении украинские селебрити отметили, что проект "выполнил свою главную миссию".
По их словам, за эти годы они стали частью жизни миллионов женщин, говорили о сложных темах, поддерживали зрительниц и строили формат "честного разговора без табу". При этом ведущие подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и продолжают уважать общий путь, который они прошли вместе.
Отдельно в заметке они отреагировали на слухи, которые сейчас активно распространяются в сети о возможном наличии скрытых конфликтов между звездами. Ефросинина и Полякова отметили, что решение о приостановлении проекта не связано со скандалами или внутренними ссорами. Они также заявили, что продолжают развивать собственные проекты, а формат "Дорослих дівчат может вернуться в будущем, но уже в обновленном виде.
Фаны в комментариях под сообщением разделились на несколько лагерей: некоторые написали, что будут скучать по проекту, а были и те, кто нашел в этом решении "след Вадика" (муж Ольги Поляковой).
YouTube-шоу "Дорослі дівчата" за время существования собрало большую аудиторию благодаря откровенным разговорам об отношениях, психологии и личном опыте. Проект неоднократно становился вирусным в сети и порождал обсуждение важных социальных тем.
Конфликт вокруг Маши Ефросининой, Оли Поляковой и Вадима Буряковского начался после интервью Вадика, где он чрезвычайно резко высказался о лучшей подруге своей жены - Ефросининой.
Эти слова активно разошлись в сети и вызвали волну обсуждений. Далее Ефросинина публично ответила на упреки, что только усилило внимание к ситуации и создало впечатление конфликта между сторонами.
После этого в соцсетях начали вспоминать и старые эмоциональные моменты из проекта "Дорослі дівчата", из-за чего история переросла в более широкий публичный скандал, к комментированию которого присоединились и другие украинские селебрити.
Важно заметить, что сами ведущие до сих пор факт наличия между ними конфликта не подтверждают.