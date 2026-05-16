После скандала с Вадиком? Ефросинина и Полякова закрывают "Дорослі дівчата"

"Шок-закрытие" юмористического проекта

Украинский YouTube-проект "Дорослі дівчата", который более 5 лет велся в формате откровенных разговоров между женщинами, официально приостанавливает свою историю. Об этом сообщили неизменные ведущие шоу Маша Ефросинина и Оля Полякова в совместном сообщении, которое 16 мая появилось в их соцсетях.

Решение звезд сразу вызвало не абы какой ажиотаж вокруг уже старой темы о затяжном конфликте между звездами. Именно его подавляющее большинство аудитории считает основной причиной закрытия одного из самых популярных женских медиапроектов в Украине. Зато сами ведущие такие предположения категорически опровергают.

Что заявили ведущие

В своем обращении украинские селебрити отметили, что проект "выполнил свою главную миссию".

По их словам, за эти годы они стали частью жизни миллионов женщин, говорили о сложных темах, поддерживали зрительниц и строили формат "честного разговора без табу". При этом ведущие подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и продолжают уважать общий путь, который они прошли вместе.

Реакция публики и слухи вокруг проекта

Отдельно в заметке они отреагировали на слухи, которые сейчас активно распространяются в сети о возможном наличии скрытых конфликтов между звездами. Ефросинина и Полякова отметили, что решение о приостановлении проекта не связано со скандалами или внутренними ссорами. Они также заявили, что продолжают развивать собственные проекты, а формат "Дорослих дівчат может вернуться в будущем, но уже в обновленном виде.

Фаны в комментариях под сообщением разделились на несколько лагерей: некоторые написали, что будут скучать по проекту, а были и те, кто нашел в этом решении "след Вадика" (муж Ольги Поляковой).

"Это был лучший для меня проект на ютубе",

"Жаль, это очень крутой проект, буду скучать. Спасибо вам девочки за классные эмоции во время просмотру",

"Спасибо, Вадик!",

"Это все из-за Вадика?",

"Ну, по крайней мере Оля подняла рейтинг Маши. Вспомнились слова Вадика".

Что известно о "Дорослих дівчатах"

YouTube-шоу "Дорослі дівчата" за время существования собрало большую аудиторию благодаря откровенным разговорам об отношениях, психологии и личном опыте. Проект неоднократно становился вирусным в сети и порождал обсуждение важных социальных тем.

Конфликт Ефросинина, Вадик и Полякова - с чего все началось

Конфликт вокруг Маши Ефросининой, Оли Поляковой и Вадима Буряковского начался после интервью Вадика, где он чрезвычайно резко высказался о лучшей подруге своей жены - Ефросининой.



Эти слова активно разошлись в сети и вызвали волну обсуждений. Далее Ефросинина публично ответила на упреки, что только усилило внимание к ситуации и создало впечатление конфликта между сторонами.

После этого в соцсетях начали вспоминать и старые эмоциональные моменты из проекта "Дорослі дівчата", из-за чего история переросла в более широкий публичный скандал, к комментированию которого присоединились и другие украинские селебрити.

Важно заметить, что сами ведущие до сих пор факт наличия между ними конфликта не подтверждают.