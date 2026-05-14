Головна » Розваги » Шоу бізнес

"В справжній Олі порожнеча": експродюсерка Полякової розкрила таємниці її родини

18:55 14.05.2026 Чт
3 хв
Розалія Романова поділилася несподіваними подробицями про сім'ю української співачки, які раніше не були відомі публіці
Крижанівська Наталя
"В справжній Олі порожнеча": експродюсерка Полякової розкрила таємниці її родини Ольга Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Розалія Романова, колишня продюсерка Олі Полякової, прокоментувала початковий етап співпраці зі співачкою та поділилася деталями про життя і сімейне оточення, які раніше не були широко відомі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Старт роботи у команді

За її словами, знайомство та старт роботи з артисткою відбулися ще 1999 року. Тодішнє оточення Полякової складалося з самої Олі, яка приїхала вчитися в Київ, її мами, яка залишилася у Вінниці та була незадоволена тим, що донька займається музикою. А також бабусі - остання виховувала відому нині співачку до семи років.

Крім того, експродюсерка підняла й питання того, хто саме виконував роль так званої "батьківської фігури" в житті співачки. Вона зазначила, що головним авторитетом у родині був її дядько.

"Батьківська фігура у неї - це дядько, бо батько ніяк не брав участі в її житті. Він і привів її до нас з тим, що його племінниця хоче співати, хоче бути зіркою. Мовляв, візьміть її на продюсування", - пояснила Романова.

Вона детально пригадала й власну команду на той час.

"Я продюсер "КМ Студії", мій чоловік - директор "КМ Студії". У нас телевізійне обладнання, на якому почали працювати "Таврійські ігри", "1+1", "Інтер". У нас дві апаратні, у нас студія", - додала Романова.

Розалія Романова (фото: instagram.com/rosalia_romanova)

До всього підкреслила, що не перераувала й 5% з того, що вже було здобуте на той час у складі "КМ Студії", згадавши й свою відзнаку у вигляді "Золотого пера" за найкращу продакшн-студію, отриману 1996 року.

Готова пісня і образ

У розмові з журналісткою експродюсерка згадала, як саме почалася перша співпраця та в якому вигляді команда отримала майбутній проєкт. Вона розповіла, що саме дядько Олі привів її для подальшої "розкрутки".

"Дядько Олі займався будівництвом. Він привів її до нас, ми вже співпрацювали з ним: робили йому рекламу для її його фірми. Вони прийшли вже з готовою піснею, з готовим образом. Це була пісня Олександра Тищенка "Так не бывает", і ми зробили кліп", - сказала Романова.

"Справжньої Олі взагалі немає"

Що ж стосується запитання щодо нинішнього образу Полякової та участі в його розробці, колишня продюсерка відповіла досить завуальовано, спираючись на свої знання з психології.

"Ви знаєте, це дуже важке запитання для Олі. Я можу на нього відповісти як психолог-психоаналітик. Трагедія Олі в тому, що справжньої Олі взагалі немає.Оля дуже боїться зіштовхнутися зі справжньою собою. Те, що вона постійно в русі, саме тому, що в справжній Олі порожнеча, там такий жах невимовний", - пояснила Романова, підкресливши, що "за Олю їй болить".

"Мені боляче за неї, тому що в неї дійсно було таке дитинство, така молодість, такий розвиток, що вона настільки недоотримала любові. А що таке людина всередині? Це любов до себе, це прийняття себе, це задоволення собою. У Олі це на нулі", - підсумувала Розалія.

