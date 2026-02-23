Після скандалу з Alyosha: юристка пояснила, як уберегтися від "зливів" і як покарати винних

Скандал навколо співачки Олени Тополі, пов’язаний із поширенням її приватного відео, знову підняв питання захисту особистих даних у цифровому середовищі.

Ексклюзивно для РБК-Україна юристка з інтелектуальної власності та авторського права Ольга Мариноха пояснила, як діяти у випадку незаконного поширення відео чи фото та коли за такі дії можна отримати кримінальне покарання.

Коли зйомка є законною, а коли - ні

За словами експертки, законодавство чітко регулює питання створення відеоматеріалів.

Зокрема, стаття 307 Цивільного кодексу України дозволяє проводити відеозйомку у публічних місцях або під час заходів відкритого характеру без окремої згоди людей, які потрапляють у кадр. Водночас важливою умовою є відкритість зйомки.

"Важливо розуміти правові засади створення відеозаписів. Стаття 307 Цивільного кодексу України допускає відеозйомку в громадських місцях/заходах публічного характеру без окремого дозволу осіб, що потрапляють в кадр, за умови, що зйомка проводиться відкрито. Перебування в публічному просторі з усвідомленням факту зйомки може тлумачитися як конклюдентна згода. Проте явне заперечення проти зйомки з вимогою її припинити позбавляє оператора права на публікацію такого матеріалу без окремої згоди особи", - пояснила Мариноха.

Чому прихована зйомка може стати кримінальним злочином

Ситуація, подібна до тієї, що сталася зі співачкою, є принципово іншою, адже мова йде про приховану відеозйомку інтимного характеру.

"З прихованою відеозйомкою з позиції закону є ситуація принципово іншою - таємний запис, що стосується особистого життя особи, кваліфікується як кримінальний злочин за статтею 182 Кримінального кодексу України і тягне відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до трьох років", - наголосила юристка.

"Контекст використання відеоматеріалу має критичне значення для правової кваліфікації. Навіть законно створений запис публічної події не може використовуватися в рекламних цілях, піддаватися монтажу, що спотворює дійсність, чи застосовуватися у спосіб, що принижує честь та гідність особи без її явно вираженої згоди", - говорить Ольга.

Що робити, якщо відео потрапило в мережу

Якщо відео або фото, зроблені без дозволу, з’являються в інтернеті чи медіа, постраждала особа має право вимагати їх видалення.

"При виявленні порушень, пов'язаних з несанкціонованим використанням відео в мережі Інтернет, застосовується процедура статті 56 ЗУ "Про авторське право і суміжні права". Заява про припинення порушення може бути подана як власнику веб-сайту, так і провайдеру послуг хостингу. Постачальники послуг хостингу згідно зі статтею 57 Закону зобов'язані передбачати у договорах умови, що забороняють замовникам послуг розміщувати цифровий контент з порушенням авторського права та суміжних прав, і не несуть відповідальності за порушення за умови виконання вимог законодавства", - сказала юристка.

Відео як об'єкт правовідносин потребує особливої уваги, оскільки поєднує право на зображення згідно зі статтею 308 Цивільного кодексу України та авторські права на аудіовізуальний твір відповідно до Закону "Про авторське право і суміжні права".

Відеохостинги та соціальні платформи зазвичай мають розвинені системи захисту прав користувачів, тому першочерговим кроком має бути використання вбудованих інструментів для подання скарг на порушення.

Провайдери послуг обміну контентом, визначені статтею 58 Закону, несуть відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав, якщо не вжили всіх можливих заходів для отримання відповідного дозволу або унеможливлення обміну контентом після отримання заяви від правовласника.

5 порад юристки, якщо відео використали без вашої згоди

Експертка також дала кілька практичних рекомендацій, як діяти у разі незаконного використання відеоматеріалів:

Фіксуйте порушення. Зберігайте всі докази того, де і як було оприлюднено відео без вашого дозволу. Документування фактів та спроб досудового врегулювання стане основою для подальшого захисту. Спілкуйтеся письмово. Листування та офіційні звернення мають більшу юридичну силу, ніж усні домовленості, адже створюють доказову базу. Правильно оформлюйте скарги. Звертаючись до власника сайту або сторінки, потрібно дотримуватися вимог статті 56 Закону "Про авторське право і суміжні права". У заяві мають бути вказані дані заявника, інформація про об’єкт права, посилання на контент та чіткі вимоги щодо припинення порушення. Не бійтеся звертатися до суду. У разі відсутності результату досудового врегулювання можна подати позов про захист прав та вимагати компенсації моральної і матеріальної шкоди. Дійте швидко та послідовно. Вчасна реакція, юридично грамотні формулювання та наполегливість у відстоюванні своїх прав значно підвищують шанси на успіх.

У чому суть скандалу з Оленою Тополею

У січні співачка заявила, що стала жертвою шантажу. За її словами, невідомий чоловік погрожував оприлюднити інтимні відео та вимагав 75 тисяч доларів, обіцяючи розіслати матеріали журналістам і публічним особам.

Артистка звернулася до поліції та закликала користувачів не поширювати подібний контент.

Згодом правоохоронці повідомили про затримання ймовірного підозрюваного - ним виявився 23-річний мешканець Києва, якому оголосили підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За словами зірки, знайомство з чоловіком відбулося після розриву з чоловіком у грудні.

Перша зустріч сталася за "неочікуваних обставин" на парковці, коли молодик нібито випадково подряпав її автомобіль і запропонував компенсацію, щоб уникнути виклику поліції.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Згодом він почав проявляти підвищену увагу до артистки: згадував її пісні, розпитував про творчість, цікавився планами подорожей та навіть пропонував допомогу у реалізації мрій.

Пізніше, за словами співачки, стало зрозуміло, що ці обставини могли бути заздалегідь підлаштовані.

Артистка переконана, що головною метою цієї історії було очорнити її репутацію. Вона припускає, що чоловік навмисно вступив із нею в стосунки, щоб таємно записати відео. Про це вона нічого не знала.

Після близькості молодик повідомив, що їде у відрядження приблизно на місяць, а вже 10 січня на електронну пошту співачки надійшов лист із погрозами. Коли відповіді не було, він навіть зателефонував.

Після цього Олена Тополя одразу звернулася до правоохоронців та почала співпрацювати з ними, тоді як чоловік, за її словами, до останнього намагався створювати враження невинної людини.

Попри цю ситуацію, виконавиця заявляє, що намагається зберігати спокій і продовжує захищати свою репутацію законним шляхом.