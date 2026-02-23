После скандала с Alyosha: юрист объяснила, как уберечься от "сливов" и как наказать виновных

Скандал вокруг певицы Елены Тополи, связанный с распространением ее личного видео, снова поднял вопрос защиты личных данных в цифровой среде.

Эксклюзивно для РБК-Украина юрист по интеллектуальной собственности и авторскому праву Ольга Мариноха объяснила, как действовать в случае незаконного распространения видео или фото и когда за такие действия можно получить уголовное наказание.

Когда съемка является законной, а когда - нет

По словам эксперта, законодательство четко регулирует вопросы создания видеоматериалов.

В частности, статья 307 Гражданского кодекса Украины позволяет проводить видеосъемку в публичных местах или во время мероприятий открытого характера без отдельного согласия людей, которые попадают в кадр. В то же время важным условием является открытость съемки.

"Важно понимать правовые основы создания видеозаписей. Статья 307 Гражданского кодекса Украины допускает видеосъемку в общественных местах/мероприятиях публичного характера без отдельного разрешения лиц, попадающих в кадр, при условии, что съемка проводится открыто. Пребывание в публичном пространстве с осознанием факта съемки может толковаться как конклюдентное согласие. Однако явное возражение против съемки с требованием ее прекратить лишает оператора права на публикацию такого материала без отдельного согласия лица", - пояснила Мариноха.

Почему скрытая съемка может стать уголовным преступлением

Ситуация, подобная той, что произошла с певицей, является принципиально иной, ведь речь идет о скрытой видеосъемке интимного характера.

"Со скрытой видеосъемкой с позиции закона ситуация принципиально иная - тайная запись, касающаяся личной жизни лица, квалифицируется как уголовное преступление по статье 182 Уголовного кодекса Украины и влечет ответственность в виде штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до трех лет", - отметила юрист.

"Контекст использования видеоматериала имеет критическое значение для правовой квалификации. Даже законно созданная запись публичного события не может использоваться в рекламных целях, подвергаться монтажу, искажающему действительность, или применяться способом, унижающим честь и достоинство лица без его явно выраженного согласия", - говорит Ольга.

Что делать, если видео попало в сеть

Если видео или фото, сделанные без разрешения, появляются в интернете или медиа, пострадавшее лицо имеет право требовать их удаления.

"При выявлении нарушений, связанных с несанкционированным использованием видео в сети Интернет, применяется процедура статьи 56 ЗУ "Об авторском праве и смежных правах". Заявление о прекращении нарушения может быть подано как владельцу веб-сайта, так и провайдеру услуг хостинга. Поставщики услуг хостинга согласно статье 57 Закона обязаны предусматривать в договорах условия, запрещающие заказчикам услуг размещать цифровой контент с нарушением авторского права и смежных прав, и не несут ответственности за нарушение при условии выполнения требований законодательства", - сказала юрист.

Видео как объект правоотношений требует особого внимания, поскольку сочетает право на изображение согласно статье 308 Гражданского кодекса Украины и авторские права на аудиовизуальное произведение в соответствии с Законом "Об авторском праве и смежных правах".

Видеохостинги и социальные платформы обычно имеют развитые системы защиты прав пользователей, поэтому первоочередным шагом должно быть использование встроенных инструментов для подачи жалоб на нарушения.

Провайдеры услуг обмена контентом, определенные статьей 58 Закона, несут ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, если не приняли всех возможных мер для получения соответствующего разрешения или предотвращения обмена контентом после получения заявления от правообладателя.

5 советов юриста, если видео использовали без вашего согласия

Эксперт также дала несколько практических рекомендаций, как действовать в случае незаконного использования видеоматериалов:

Фиксируйте нарушения. Сохраняйте все доказательства того, где и как было обнародовано видео без вашего разрешения. Документирование фактов и попыток досудебного урегулирования станет основой для дальнейшей защиты. Общайтесь письменно. Переписка и официальные обращения имеют большую юридическую силу, чем устные договоренности, ведь создают доказательную базу. Правильно оформляйте жалобы. Обращаясь к владельцу сайта или страницы, нужно соблюдать требования статьи 56 Закона "Об авторском праве и смежных правах". В заявлении должны быть указаны данные заявителя, информация об объекте права, ссылки на контент и четкие требования по прекращению нарушения. Не бойтесь обращаться в суд. В случае отсутствия результата досудебного урегулирования можно подать иск о защите прав и требовать компенсации морального и материального ущерба. Действуйте быстро и последовательно. Своевременная реакция, юридически грамотные формулировки и настойчивость в отстаивании своих прав значительно повышают шансы на успех.

В чем суть скандала с Еленой Тополей

В январе певица заявила, что стала жертвой шантажа. По ее словам, неизвестный мужчина угрожал обнародовать интимные видео и требовал 75 тысяч долларов, обещая разослать материалы журналистам и публичным лицам.

Артистка обратилась в полицию и призвала пользователей не распространять подобный контент.

Впоследствии правоохранители сообщили о задержании вероятного подозреваемого - им оказался 23-летний житель Киева, которому объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По словам звезды, знакомство с мужчиной произошло после разрыва с мужем в декабре.

Первая встреча произошла при "неожиданных обстоятельствах" на парковке, когда молодой человек якобы случайно поцарапал ее автомобиль и предложил компенсацию, чтобы избежать вызова полиции.

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Впоследствии он начал проявлять повышенное внимание к артистке: вспоминал ее песни, расспрашивал о творчестве, интересовался планами путешествий и даже предлагал помощь в реализации мечты.

Позже, по словам певицы, стало понятно, что эти обстоятельства могли быть заранее подстроены.

Артистка убеждена, что главной целью этой истории было очернить ее репутацию. Она предполагает, что мужчина намеренно вступил с ней в отношения, чтобы тайно записать видео. Об этом она ничего не знала.

После близости молодой человек сообщил, что уезжает в командировку примерно на месяц, а уже 10 января на электронную почту певицы пришло письмо с угрозами. Когда ответа не было, он даже позвонил по телефону.

После этого Елена Тополя сразу обратилась к правоохранителям и начала сотрудничать с ними, тогда как мужчина, по ее словам, до последнего пытался создавать впечатление невиновного человека.

Несмотря на эту ситуацию, исполнительница заявляет, что пытается сохранять спокойствие и продолжает защищать свою репутацию законным путем.