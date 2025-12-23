Після розлучення з Федінчиком: Денисенко відповіла на гучні звинувачення Мішиної

Акторка Наталка Денисенко публічно відреагувала на різкі заяви Ксенії Мішиної, яка звинуватила її у брехні та "продажу душі дияволу" після інтерв’ю про розлучення з Андрієм Федінчиком.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар Денисенко Наталії Тур для "Люкс Фм".
У коментарі журналістці Денисенко зазначила, що намагалася зв’язатися з Мішиною, однак відповіді так і не отримала. Водночас акторка з розумінням поставилася до емоційної реакції колеги.
"Так, я намагалася з нею зв'язатися, але вона не виходить на зв'язок. Я розумію, чому з Ксюшею вийшла така ситуація. Коли ми з Андрієм уже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані - це до того, що я казала, що він мене ображав", - пояснила Денисенко.
За її словами, Мішина тривалий час репетирувала виставу разом із Федінчиком і бачила його у складному емоційному стані після розлучення.
"Ксюша репетирувала з Андрієм дуже довгий час. І я розумію, чому вона так написала, бо бачила його у важкому стані. Він переживав це дуже важко. Це її бачення ситуації. Вона має право на будь-який коментар - це її бачення", - наголосила акторка.
Окремо Денисенко висловилася щодо резонансної фрази про "продаж душі дияволу", яка викликала активне обговорення у соцмережах. Акторка категорично заперечила такі звинувачення.
"Такого у мене не було. Я дуже вірю в Бога, вірю у Всесвіт, у те, що та енергія, яку ми всередині себе плекаємо і віддаємо людям, вона нам повертається", - додала вона.
Окремо вона додала, що Мішина може бути ображена на неї через невдалий жарт, коли треба було зателефонувати другові у шоу.
На відео цей момент можна подивитися з 8:30.
Скандал між акторками розгорівся після того, як Ксенія Мішина несподівано публічно висловилася про свою куму Наталку Денисенко.
Причиною стала відверте інтерв’ю Денисенко Маші Єфросининій про розлучення з актором Андрієм Федінчиком, у якій з’явилися нові скандальні подробиці.
У своїх Stories Мішина різко розкритикувала Денисенко, звинувативши її у нещирості та прагненні до популярності за будь-яку ціну.
