Після 13 років шлюбу та трьох дітей: донька Сніжани Єгорової розлучається

Донька скандальної Сніжани Єгорової, українська акторка та телеведуча Анастасія (Стася) Ровінська повідомила про розлучення після 13 років шлюбу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Про зміни в особистому житті вона написала публічно, подякувавши колишньому чоловікові за роки разом і трьох дітей.

"Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти", - зазначила вона.

Також вона впевнена, що і у неї, і у її ексчоловіка Ярослава Ровінського все буде добре.

"Найкраще попереду для нас обох", - підсумувала вона.

Що відомо про особисте життя Стасі Ровінської

Стася Ровінська у 2014 році вийшла заміж за Ярослава Ровінського, у шлюбі народилося троє дітей: сини Еван і Еней та донька Емма. Телеведуча неодноразово розповідала, що їхня історія знайомства почалася ще в підлітковому віці, а згодом переросла у тривалі стосунки.

З майбутнім чоловіком вона вперше познайомилася ще у школі, коли їй було 13 років, а йому - 16, і через роки вони відновили спілкування та більше не розлучалися.

Після початку повномасштабної війни вона разом із дітьми переїхала до США. Як пояснювала телеведуча, чоловік виїхав як багатодітний батько, а сама сім’я почала життя за кордоном фактично з нуля.

До переїзду Ярослав Ровінський займався бізнесом у сфері продажу електроніки, однак після 2022 року діяльність компанії фактично зупинилася. Частину продукції він передав для потреб українських військових, а співробітникам деякий час продовжував виплачувати зарплати.

У США родина адаптувалася до нових умов і шукала різні можливості для заробітку. Сама Ровінська працювала у театральній сфері, потім отримала сертифікат Covid-19 Officer (людина, яка перевіряє тести та щеплення під час зйомок).

Які стосунки у Стасі Ровінською з мамою Сніжаною Єгоровою

У січні 2022 року вона публічно відхрестилася від своєї матері, ведучої Сніжани Єгорової, яка підтримувала Путіна і раділа "приєднанню" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зазначимо, що Єгорова з молодшими дітьми проживає з 2021 року в Туреччині.

"Я не можу і не повинна відповідати за слова і вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків", - зазначала тоді Стася.

Ровінська обурювалася тим, що її матір розповсюджує російську пропаганду, а також публічно називала матір "мерзотою" та посилала її "на три літери".

У 2023 році акторка заявляла, що повністю припинила спілкування з матір'ю та викреслила її зі свого життя.

