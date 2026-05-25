После 13 лет брака и троих детей: дочь Снежаны Егоровой разводится

12:06 25.05.2026 Пн
3 мин
Она долго молчала об изменениях в личной жизни, но теперь решила сказать все прямо
aimg Катерина Собкова
Стася Ровинская с мужем (фото: instagram.com/sia_rovinska)
Дочь скандальной Снежаны Егоровой, украинская актриса и телеведущая Анастасия (Стася) Ровинская сообщила о разводе после 13 лет брака.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Стася Ровинская объявила о разводе

Об изменениях в личной жизни она написала публично, поблагодарив бывшего мужа за годы вместе и троих детей.

"Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, трех замечательных детей и счастливые моменты", - отметила она.

Также она уверена, что и у нее, и у ее экс-супруга Ярослава Ровинского все будет хорошо.

"Лучшее впереди для нас обоих", - подытожила она.

Что известно о личной жизни Стаси Ровинской

Стася Ровинская в 2014 году вышла замуж за Ярослава Ровинского, в браке родилось трое детей: сыновья Эван и Эней и дочь Эмма. Телеведущая неоднократно рассказывала, что их история знакомства началась еще в подростковом возрасте, а впоследствии переросла в длительные отношения.

С будущим мужем она впервые познакомилась еще в школе, когда ей было 13 лет, а ему - 16, и спустя годы они возобновили общение и больше не расставались.

После начала полномасштабной она вместе с детьми переехала в США. Как объясняла телеведущая, муж уехал как многодетный отец, а сама семья начала жизнь за границей фактически с нуля.

Супруги воспитывали троих детей (фото: instagram.com/sia_rovinska)

До переезда Ярослав Ровинский занимался бизнесом в сфере продажи электроники, однако после 2022 года деятельность компании фактически остановилась. Часть продукции он передал для нужд украинских военных, а сотрудникам некоторое время продолжал выплачивать зарплаты.

В США семья адаптировалась к новым условиям и искала различные возможности для заработка. Сама Ровинская работала в театральной сфере, затем получила сертификат Covid-19 Officer (человек, который проверяет тесты и прививки во время съемок).

Стася Ровинская с мужем (фото: instagram.com/sia_rovinska)

Какие отношения у Стаси Ровинской с мамой Снежаной Егоровой

В январе 2022 года она публично открестилась от своей матери, ведущей Снежаны Егоровой, которая поддерживала Путина и радовалась "присоединению" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Отметим, что Егорова с младшими детьми проживает с 2021 года в Турции.

"Я не могу и не должна отвечать за слова и поступки моей мамы, я сама мама троих детей и стараюсь свою жизнь жить так, чтобы им никогда не было за меня стыдно и они не были заложниками моих эгоистических поступков", - отмечала тогда Стася.

Ровинская возмущалась тем, что ее мать распространяет российскую пропаганду, а также публично называла мать "мерзостью" и посылала ее "на три буквы".

В 2023 году актриса заявляла, что полностью прекратила общение с матерью и вычеркнула ее из своей жизни.

Ровинская и Егорова - архивное фото (фото: instagram.com/sia_rovinska)

В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова