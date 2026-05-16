ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Майже два десятиліття разом: зірка "Американського пирога" оголосив про розлучення

14:28 16.05.2026 Сб
2 хв
Тривала криза у стосунках звела на нівець старання всіх 18 років спільного життя
Крижанівська Наталя
Майже два десятиліття разом: зірка "Американського пирога" оголосив про розлучення Джейсон Біггс (фото: instagram.com/biggsjason)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Актор Джейсон Біггс, який здобув світову популярність завдяки грі в культовій кінокомедії "Американський пиріг", повідомив про розлучення після майже 18 років спільного життя.

РБК-Україна розповідає деталі одного з найгучніших розривів Голлівуду.

Більше цікавого: Найскандальніші розлучення Голлівуду, які шокували весь світ

Розрив після майже двох десятиліть

Зірка комедії "Американський пиріг" Джейсон Біггс та його дружина, акторка й письменниця Дженні Моллен, офіційно оголосили про розрив. Сумною новиною про розставання пара поділилася після 18 років спільного життя 14 травня 2026 року.

Згідно з даними, які сама пара розповідала у медіа, це рішення є абсолютно взаємним, а між акторами немає жодних конфліктів.

Надалі в їхніх планах підтримка дружніх стосунків, адже основним фокусом стосунків ексзакоханих й надалі будуть їхні діти: 12-річний Сід та 8-річний Лазло.

Майже два десятиліття разом: зірка &quot;Американського пирога&quot; оголосив про розлученняДжейсон Біггс та Дженні Молен (фото: instagram.com/jennymollen)

Історія пари

Колишне подружжя були разом близько двох десятиліть і вважалося однією з "найстабільніших" у голлівудському середовищі. За цей час вони пройшли шлях від перших спільних появ на публіці до сімейного життя поза камерами, виховуючи дітей та підтримуючи кар'єри одне одного.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю актор неодноразово наголошував, що "ключем до їхніх стосунків була робота над довірою та здатність долати складні періоди". З огляду на це, новина про розлучення стала неприємною несподіванкою навіть для найближчого оточення пари.

Популярність в "Американському пирозі"

Джейсон Біггс став відомим на весь світ після ролі Джима у фільмі "Американський пиріг". Цей персонаж зробив його зіркою початку 2000-х і одним із найпомітніших акторів молодіжних комедій.

Картина мала величезний успіх, а згодом перетворився на популярну франшизу, яка закріпила за Біггсом образ комедійного актора. Поприте, що за свою кар'єру він знімався вже в багатьох топових фільмах, саме "Американський пиріг" до сьогодні залишається його головною візитівкою.

Більше цікавого тут:

Як Бред Пітт відреагував на нові стосунки Дженніфер Еністон

Бакланов закрутив новий роман через рік після розлучення

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
фильмы Шоу-бізнес Розлучення Актори
Новини
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату