Майже два десятиліття разом: зірка "Американського пирога" оголосив про розлучення

Актор Джейсон Біггс, який здобув світову популярність завдяки грі в культовій кінокомедії "Американський пиріг", повідомив про розлучення після майже 18 років спільного життя.

Розрив після майже двох десятиліть

Зірка комедії "Американський пиріг" Джейсон Біггс та його дружина, акторка й письменниця Дженні Моллен, офіційно оголосили про розрив. Сумною новиною про розставання пара поділилася після 18 років спільного життя 14 травня 2026 року.

Згідно з даними, які сама пара розповідала у медіа, це рішення є абсолютно взаємним, а між акторами немає жодних конфліктів.

Надалі в їхніх планах підтримка дружніх стосунків, адже основним фокусом стосунків ексзакоханих й надалі будуть їхні діти: 12-річний Сід та 8-річний Лазло.

Джейсон Біггс та Дженні Молен (фото: instagram.com/jennymollen)

Історія пари

Колишне подружжя були разом близько двох десятиліть і вважалося однією з "найстабільніших" у голлівудському середовищі. За цей час вони пройшли шлях від перших спільних появ на публіці до сімейного життя поза камерами, виховуючи дітей та підтримуючи кар'єри одне одного.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю актор неодноразово наголошував, що "ключем до їхніх стосунків була робота над довірою та здатність долати складні періоди". З огляду на це, новина про розлучення стала неприємною несподіванкою навіть для найближчого оточення пари.

Популярність в "Американському пирозі"

Джейсон Біггс став відомим на весь світ після ролі Джима у фільмі "Американський пиріг". Цей персонаж зробив його зіркою початку 2000-х і одним із найпомітніших акторів молодіжних комедій.

Картина мала величезний успіх, а згодом перетворився на популярну франшизу, яка закріпила за Біггсом образ комедійного актора. Поприте, що за свою кар'єру він знімався вже в багатьох топових фільмах, саме "Американський пиріг" до сьогодні залишається його головною візитівкою.