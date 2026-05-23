Пішла легенда 80-х: помер відомий репер і виконавець хіта "It Takes Two"

Про це РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку музиканта в Instagram розповість детальніше.

Родина всесвітньо відомого музиканта і виконавця Роба Бейса повідомила про те, що артист відійшов у вічність 22 травня. На момент смерті йому було лише 59 років.

Як відомо, останні роки артист боровся з онкологічним захворюванням, однак подробиці про його стан та лікування близькі тримали у суворій таємниці і не відкривали на загал. Попри титанічні старання і спроби вилікуватися, подолати важку хворобу йому так і не вдалося. Рак забрав життя музиканта.

У своїй заяві родина Бейса зазначила, що творчість репера вплинула на ціле покоління слухачів та подарувала мільйонам людей незабутні музичні спогади.

"Музика, енергія та спадщина Роба допомогли сформувати ціле покоління й подарували радість мільйонам людей у всьому світі. Поза сценою він був люблячим батьком, сім'янином, другом і творчою силою, чий вплив ніколи не буде забутий", - йдеться в тексті допису.

Що відомо про Роба Бейса та його найвідоміші хіти

Репер здобув світову популярність наприкінці 1980-х років. Найбільший успіх артисту принесла композиція "It Takes Two", записана разом із діджеєм DJ E-Z Rock.

Пісня миттєво стала хітом, підкорила чарти та перетворилася на один із головних символів золотої ери хіп-хопу. Трек неодноразово використовували у фільмах, серіалах, рекламі та відеоіграх, а його семпли звучать у сучасній музиці й сьогодні.

Водночас альбом "It Takes Two", до якого ввійшла легендарна пісня, став платиновим і закріпив за Робом Бейсом статус одного з найвпливовіших реперів свого покоління, який вміло поєднував танцювальні хіти з репом.

Окрім головного хіта, популярність також здобули такі композиції співака: "Joy and Pain, "Get on the Dance Floo"r та "Turn It Out" ("Go Base").