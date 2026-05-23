Ушла легенда 80-х: умер известный рэпер и исполнитель хита "It Takes Two"

Семья всемирно известного музыканта и исполнителя Роба Бейса сообщила о том, что артист отошел в вечность 22 мая. На момент смерти ему было всего 59 лет.

Как известно, последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием, однако подробности о его состоянии и лечении близкие держали в строгой тайне и не открывали в целом. Несмотря на титанические старания и попытки вылечиться, преодолеть тяжелую болезнь ему так и не удалось. Рак унес жизнь музыканта.

В своем заявлении семья Бейса отметила, что творчество рэпера повлияло на целое поколение слушателей и подарило миллионам людей незабываемые музыкальные воспоминания.

"Музыка, энергия и наследие Роба помогли сформировать целое поколение и подарили радость миллионам людей во всем мире. Вне сцены он был любящим отцом, семьянином, другом и творческой силой, чье влияние никогда не будет забыто", - говорится в тексте сообщения.

Что известно о Робе Бейсе и его самых известных хитах

Рэпер получил мировую известность в конце 1980-х годов. Наибольший успех артисту принесла композиция "It Takes Two", записанная вместе с диджеем DJ E-Z Rock.

Песня мгновенно стала хитом, покорила чарты и превратилась в один из главных символов золотой эры хип-хопа. Трек неоднократно использовали в фильмах, сериалах, рекламе и видеоиграх, а его сэмплы звучат в современной музыке и сегодня.

В то же время альбом "It Takes Two", в который вошла легендарная песня, стал платиновым и закрепил за Робом Бейсом статус одного из самых влиятельных рэперов своего поколения, который умело сочетал танцевальные хиты с рэпом.

Кроме главного хита, популярность также получили такие композиции певца: "Joy and Pain, "Get on the Dance Floo "r и "Turn It Out" ("Go Base").