"Перуджа" Плотницького в півфіналі клубного ЧС-2025: названо суперника

Олег Плотницький (фото: FIVB)
Автор: Катерина Урсатій

Італійська "Перуджа", за яку виступає український догравальник Олег Плотницький, забезпечила собі місце в півфіналі клубного чемпіонату світу-2025 з волейболу. Суперником команди стане бразильський "Волей Рената", який посів друге місце у групі A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати зустрічі.

Тріумфальний хід "Перуджі" на груповому етапі

Італійський гранд продемонстрував стовідсотковий результат у квартеті B. У заключному турі групової стадії команда Плотницького завдала поразки бразильському колективу "Сада Крузейру", який приїхав на турнір у статусі чинного чемпіона.

Цей успіх дозволив представникам Перуджі очолити підсумкову таблицю групи з трьома перемогами у трьох матчах.

Для італійського клубу це перший вихід до півфінальної стадії світової першості з 2023 року.

Тоді команда за активної участі українського догравальника змогла завоювати свій другий поспіль титул найсильнішого клубу світу.

Підсумкове становище у групі B:

  1. "Перуджа" (Італія) - 8 очок (3 перемоги);
  2. "Осака Блутеон" (Японія) - 7 очок (2 перемоги);
  3. "Сада Крузейру" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
  4. "Свехлі" (Лівія) - 0 очок (0 перемог).

Визначення суперника у плей-офф

Опонент "Перуджі" у півфіналі визначився після завершення боротьби у паралельному квартеті A.

Першу сходинку там посів польський клуб "Заверцє", який не програв жодного матчу.

Другу позицію, що дає право на вихід у плей-офф, виборов бразильський "Волей Рената", випередивши конкурентів за додатковими показниками.

Згідно з регламентом змагань, у півфіналі переможець групи B зустрінеться з другою командою групи A.

Таким чином, Олег Плотницький та його партнери позмагаються за путівку до фіналу з бразильцями.

Підсумкове становище у групі A:

  1. "Заверцє" (Польща) - 8 очок (3 перемоги);
  2. "Воллей Рената" (Бразилія) - 4 очки (1 перемога);
  3. "Прая Клуб" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
  4. "Аль-Райян" (Катар) - 3 очки (1 перемога).

Розклад півфінальних протистоянь

Обидві зустрічі за вихід у фінал відбудуться у суботу, 20 грудня.

Якщо "Перуджі" вдасться подолати бразильський бар-єр, у вирішальному матчі турніру вона зіграє з переможцем пари між представниками Польщі та Японії.

Графік матчів (20 грудня):

  • 20:00. "Заверцє" - "Осака Блутеон"
  • 23:30. "Перуджа" - "Волей Рената"
