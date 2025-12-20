"Перуджа" Плотницького в півфіналі клубного ЧС-2025: названо суперника

Тріумфальний хід "Перуджі" на груповому етапі

Італійський гранд продемонстрував стовідсотковий результат у квартеті B. У заключному турі групової стадії команда Плотницького завдала поразки бразильському колективу "Сада Крузейру", який приїхав на турнір у статусі чинного чемпіона.

Цей успіх дозволив представникам Перуджі очолити підсумкову таблицю групи з трьома перемогами у трьох матчах.

Для італійського клубу це перший вихід до півфінальної стадії світової першості з 2023 року.

Тоді команда за активної участі українського догравальника змогла завоювати свій другий поспіль титул найсильнішого клубу світу.

Підсумкове становище у групі B:

"Перуджа" (Італія) - 8 очок (3 перемоги); "Осака Блутеон" (Японія) - 7 очок (2 перемоги); "Сада Крузейру" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога); "Свехлі" (Лівія) - 0 очок (0 перемог).

Визначення суперника у плей-офф

Опонент "Перуджі" у півфіналі визначився після завершення боротьби у паралельному квартеті A.

Першу сходинку там посів польський клуб "Заверцє", який не програв жодного матчу.

Другу позицію, що дає право на вихід у плей-офф, виборов бразильський "Волей Рената", випередивши конкурентів за додатковими показниками.

Згідно з регламентом змагань, у півфіналі переможець групи B зустрінеться з другою командою групи A.

Таким чином, Олег Плотницький та його партнери позмагаються за путівку до фіналу з бразильцями.

Підсумкове становище у групі A:

"Заверцє" (Польща) - 8 очок (3 перемоги); "Воллей Рената" (Бразилія) - 4 очки (1 перемога); "Прая Клуб" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога); "Аль-Райян" (Катар) - 3 очки (1 перемога).

Розклад півфінальних протистоянь

Обидві зустрічі за вихід у фінал відбудуться у суботу, 20 грудня.

Якщо "Перуджі" вдасться подолати бразильський бар-єр, у вирішальному матчі турніру вона зіграє з переможцем пари між представниками Польщі та Японії.

Графік матчів (20 грудня):