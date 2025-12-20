"Перуджа" Плотницкого в полуфинале клубного ЧМ-2025: назван соперник

Итальянская "Перуджа", за которую выступает украинский доигровщик Олег Плотницкий, обеспечила себе место в полуфинале клубного чемпионата мира-2025 по волейболу. Соперником команды станет бразильский "Волей Рената", который занял второе место в группе A.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты встречи.
Итальянский гранд продемонстрировал стопроцентный результат в квартете B. В заключительном туре групповой стадии команда Плотницкого нанесла поражение бразильскому коллективу "Сада Крузейру", который приехал на турнир в статусе действующего чемпиона.
Этот успех позволил представителям Перуджи возглавить итоговую таблицу группы с тремя победами в трех матчах.
Для итальянского клуба это первый выход в полуфинальную стадию мирового первенства с 2023 года.
Тогда команда при активном участии украинского доигровщика смогла завоевать свой второй подряд титул сильнейшего клуба мира.
Оппонент "Перуджи" в полуфинале определился после завершения борьбы в параллельном квартете A.
Первую строчку там занял польский клуб "Заверце", который не проиграл ни одного матча.
Вторую позицию, дающую право на выход в плей-офф, завоевал бразильский "Волей Рената", опередив конкурентов по дополнительным показателям.
Согласно регламенту соревнований, в полуфинале победитель группы B встретится со второй командой группы A.
Таким образом, Олег Плотницкий и его партнеры поборются за путевку в финал с бразильцами.
Обе встречи за выход в финал состоятся в субботу, 20 декабря.
Если "Перудже" удастся преодолеть бразильский барьер, в решающем матче турнира она сыграет с победителем пары между представителями Польши и Японии.
