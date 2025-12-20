ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Перуджа" Плотницького в півфіналі клубного ЧС-2025: названо суперника

Субота 20 грудня 2025 11:15
UA EN RU
"Перуджа" Плотницького в півфіналі клубного ЧС-2025: названо суперника Олег Плотницький (фото: FIVB)
Автор: Катерина Урсатій

Італійська "Перуджа", за яку виступає український догравальник Олег Плотницький, забезпечила собі місце в півфіналі клубного чемпіонату світу-2025 з волейболу. Суперником команди стане бразильський "Волей Рената", який посів друге місце у групі A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати зустрічі.

Тріумфальний хід "Перуджі" на груповому етапі

Італійський гранд продемонстрував стовідсотковий результат у квартеті B. У заключному турі групової стадії команда Плотницького завдала поразки бразильському колективу "Сада Крузейру", який приїхав на турнір у статусі чинного чемпіона.

Цей успіх дозволив представникам Перуджі очолити підсумкову таблицю групи з трьома перемогами у трьох матчах.

Для італійського клубу це перший вихід до півфінальної стадії світової першості з 2023 року.

Тоді команда за активної участі українського догравальника змогла завоювати свій другий поспіль титул найсильнішого клубу світу.

Підсумкове становище у групі B:

  1. "Перуджа" (Італія) - 8 очок (3 перемоги);
  2. "Осака Блутеон" (Японія) - 7 очок (2 перемоги);
  3. "Сада Крузейру" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
  4. "Свехлі" (Лівія) - 0 очок (0 перемог).

Визначення суперника у плей-офф

Опонент "Перуджі" у півфіналі визначився після завершення боротьби у паралельному квартеті A.

Першу сходинку там посів польський клуб "Заверцє", який не програв жодного матчу.

Другу позицію, що дає право на вихід у плей-офф, виборов бразильський "Волей Рената", випередивши конкурентів за додатковими показниками.

Згідно з регламентом змагань, у півфіналі переможець групи B зустрінеться з другою командою групи A.

Таким чином, Олег Плотницький та його партнери позмагаються за путівку до фіналу з бразильцями.

Підсумкове становище у групі A:

  1. "Заверцє" (Польща) - 8 очок (3 перемоги);
  2. "Воллей Рената" (Бразилія) - 4 очки (1 перемога);
  3. "Прая Клуб" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
  4. "Аль-Райян" (Катар) - 3 очки (1 перемога).

Розклад півфінальних протистоянь

Обидві зустрічі за вихід у фінал відбудуться у суботу, 20 грудня.

Якщо "Перуджі" вдасться подолати бразильський бар-єр, у вирішальному матчі турніру вона зіграє з переможцем пари між представниками Польщі та Японії.

Графік матчів (20 грудня):

  • 20:00. "Заверцє" - "Осака Блутеон"
  • 23:30. "Перуджа" - "Волей Рената"

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
Новини
РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та 51 дроном: деталі нічного обстрілу
РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та 51 дроном: деталі нічного обстрілу
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ