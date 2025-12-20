"Перуджа" Плотницького в півфіналі клубного ЧС-2025: названо суперника
Італійська "Перуджа", за яку виступає український догравальник Олег Плотницький, забезпечила собі місце в півфіналі клубного чемпіонату світу-2025 з волейболу. Суперником команди стане бразильський "Волей Рената", який посів друге місце у групі A.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати зустрічі.
Тріумфальний хід "Перуджі" на груповому етапі
Італійський гранд продемонстрував стовідсотковий результат у квартеті B. У заключному турі групової стадії команда Плотницького завдала поразки бразильському колективу "Сада Крузейру", який приїхав на турнір у статусі чинного чемпіона.
Цей успіх дозволив представникам Перуджі очолити підсумкову таблицю групи з трьома перемогами у трьох матчах.
Для італійського клубу це перший вихід до півфінальної стадії світової першості з 2023 року.
Тоді команда за активної участі українського догравальника змогла завоювати свій другий поспіль титул найсильнішого клубу світу.
Підсумкове становище у групі B:
- "Перуджа" (Італія) - 8 очок (3 перемоги);
- "Осака Блутеон" (Японія) - 7 очок (2 перемоги);
- "Сада Крузейру" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
- "Свехлі" (Лівія) - 0 очок (0 перемог).
Визначення суперника у плей-офф
Опонент "Перуджі" у півфіналі визначився після завершення боротьби у паралельному квартеті A.
Першу сходинку там посів польський клуб "Заверцє", який не програв жодного матчу.
Другу позицію, що дає право на вихід у плей-офф, виборов бразильський "Волей Рената", випередивши конкурентів за додатковими показниками.
Згідно з регламентом змагань, у півфіналі переможець групи B зустрінеться з другою командою групи A.
Таким чином, Олег Плотницький та його партнери позмагаються за путівку до фіналу з бразильцями.
Підсумкове становище у групі A:
- "Заверцє" (Польща) - 8 очок (3 перемоги);
- "Воллей Рената" (Бразилія) - 4 очки (1 перемога);
- "Прая Клуб" (Бразилія) - 3 очки (1 перемога);
- "Аль-Райян" (Катар) - 3 очки (1 перемога).
Розклад півфінальних протистоянь
Обидві зустрічі за вихід у фінал відбудуться у суботу, 20 грудня.
Якщо "Перуджі" вдасться подолати бразильський бар-єр, у вирішальному матчі турніру вона зіграє з переможцем пари між представниками Польщі та Японії.
Графік матчів (20 грудня):
- 20:00. "Заверцє" - "Осака Блутеон"
- 23:30. "Перуджа" - "Волей Рената"
Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.
Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.