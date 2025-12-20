ua en ru
"Перуджа" Плотницкого в полуфинале клубного ЧМ-2025: назван соперник

Суббота 20 декабря 2025 11:15
"Перуджа" Плотницкого в полуфинале клубного ЧМ-2025: назван соперник Олег Плотницкий (фото: FIVB)
Автор: Екатерина Урсатий

Итальянская "Перуджа", за которую выступает украинский доигровщик Олег Плотницкий, обеспечила себе место в полуфинале клубного чемпионата мира-2025 по волейболу. Соперником команды станет бразильский "Волей Рената", который занял второе место в группе A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты встречи.

Триумфальное шествие "Перуджи" на групповом этапе

Итальянский гранд продемонстрировал стопроцентный результат в квартете B. В заключительном туре групповой стадии команда Плотницкого нанесла поражение бразильскому коллективу "Сада Крузейру", который приехал на турнир в статусе действующего чемпиона.

Этот успех позволил представителям Перуджи возглавить итоговую таблицу группы с тремя победами в трех матчах.

Для итальянского клуба это первый выход в полуфинальную стадию мирового первенства с 2023 года.

Тогда команда при активном участии украинского доигровщика смогла завоевать свой второй подряд титул сильнейшего клуба мира.

Итоговое положение в группе B:

  1. "Перуджа" (Италия) - 8 очков (3 победы);
  2. "Осака Блутеон" (Япония) - 7 очков (2 победы);
  3. "Сада Крузейру" (Бразилия) - 3 очка (1 победа);
  4. "Свехли" (Ливия) - 0 очков (0 побед).

Определение соперника в плей-офф

Оппонент "Перуджи" в полуфинале определился после завершения борьбы в параллельном квартете A.

Первую строчку там занял польский клуб "Заверце", который не проиграл ни одного матча.

Вторую позицию, дающую право на выход в плей-офф, завоевал бразильский "Волей Рената", опередив конкурентов по дополнительным показателям.

Согласно регламенту соревнований, в полуфинале победитель группы B встретится со второй командой группы A.

Таким образом, Олег Плотницкий и его партнеры поборются за путевку в финал с бразильцами.

Итоговое положение в группе A:

  1. "Заверце" (Польша) - 8 очков (3 победы);
  2. "Воллей Рената" (Бразилия) - 4 очка (1 победа);
  3. "Прая Клуб" (Бразилия) - 3 очка (1 победа);
  4. "Аль-Райян" (Катар) - 3 очка (1 победа).

Расписание полуфинальных противостояний

Обе встречи за выход в финал состоятся в субботу, 20 декабря.

Если "Перудже" удастся преодолеть бразильский барьер, в решающем матче турнира она сыграет с победителем пары между представителями Польши и Японии.

График матчей (20 декабря):

  • 20:00. "Заверце" - "Осака Блутеон"
  • 23:30. "Перуджа" - "Волей Рената"

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

