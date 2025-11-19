Перший старт олімпійського сезону: біатлонна збірна України дає шанс дебютанту на Кубку світу

Склад на Естерсунд

Кубок світу стартує в шведському Естерсунді вперше за два роки (минулого сезону старт був у фінському Контіолахті). Етап розпочнеться двома гонками – чоловічою та жіночою естафетами 29 листопада.

Змагання у Швеції триватимуть до 7 грудня. Біатлоністи виявлять найсильніших у спринтах, індивідуальних гонках, персьюті, класичних та змішаних естафетах.

Загалом у програмі – десять стартів. На особисті гонки чоловіча команда України може заявити п'ятьох спортсменів.

До складу чоловічої збірної України увійшли:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Богдан Цимбал

Богдан Борковський

У збірній є нове обличчя – 21-річний Борковський, для якого цей етап може стати дебютним на рівні Кубка світу.

Біатлонний сезон-2025/26: що відомо

Сезон стартує 29 листопада 2025 року, а завершиться наприкінці березня 2026-го. Він складатиметься з дев'яти етапів та змагань на зимовій Олімпіаді.

Другий сезон поспіль всі змагання Кубка світу проходитимуть у Європі. Раніше, в сезоні 2023/24, два етапи проходили в Північній Америці – американському Солджер-Голлоу і канадському Кенморі.

Вдруге в історії серії етап відбудеться в естонському Отепяе. Востаннє місто приймало етап у сезоні-2021/22. Отепяя замінить словенську Поклюку на восьмому етапі.

8-22 лютого 2026 року в Антгольці пройдуть біатлонні змагання Олімпіади-2026. Спортсмени сумарно проведуть 11 гонок.

Календар сезону-2025/26

29 листопада - 7 грудня 2025, Естерсунд, Швеція (10 стартів)

12-14 грудня 2025, Гохфільцен, Австрія (6 стартів)

18-21 грудня 2025, Ансі, Франція (6 стартів)

8-11 січня 2026, Обергоф, Німеччина (6 стартів)

14-18 січня 2026, Рупольдинг, Німеччина (6 стартів)

22-25 січня 2026, Нове Место, Чехія (6 стартів)

8-22 лютого 2026, Антгольц, Італія (Олімпіада-2026, 11 стартів)

5-8 березня 2026, Контіолахті, Фінляндія (6 стартів)

12-15 березня 2026, Отепяе, Естонія (6 стартів)

19-22 березня 2026, Голменколлен, Норвегія (6 стартів)