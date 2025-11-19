Перший старт олімпійського сезону: біатлонна збірна України дає шанс дебютанту на Кубку світу

Чоловіча збірна України визначила склад на стартовий етап Кубка світу з біатлону. 29 листопада у шведському Естерсунді змагання відкриє олімпійський сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlonnews.
Кубок світу стартує в шведському Естерсунді вперше за два роки (минулого сезону старт був у фінському Контіолахті). Етап розпочнеться двома гонками – чоловічою та жіночою естафетами 29 листопада.
Змагання у Швеції триватимуть до 7 грудня. Біатлоністи виявлять найсильніших у спринтах, індивідуальних гонках, персьюті, класичних та змішаних естафетах.
Загалом у програмі – десять стартів. На особисті гонки чоловіча команда України може заявити п'ятьох спортсменів.
До складу чоловічої збірної України увійшли:
У збірній є нове обличчя – 21-річний Борковський, для якого цей етап може стати дебютним на рівні Кубка світу.
Сезон стартує 29 листопада 2025 року, а завершиться наприкінці березня 2026-го. Він складатиметься з дев'яти етапів та змагань на зимовій Олімпіаді.
Другий сезон поспіль всі змагання Кубка світу проходитимуть у Європі. Раніше, в сезоні 2023/24, два етапи проходили в Північній Америці – американському Солджер-Голлоу і канадському Кенморі.
Вдруге в історії серії етап відбудеться в естонському Отепяе. Востаннє місто приймало етап у сезоні-2021/22. Отепяя замінить словенську Поклюку на восьмому етапі.
8-22 лютого 2026 року в Антгольці пройдуть біатлонні змагання Олімпіади-2026. Спортсмени сумарно проведуть 11 гонок.
Календар сезону-2025/26
29 листопада - 7 грудня 2025, Естерсунд, Швеція (10 стартів)
12-14 грудня 2025, Гохфільцен, Австрія (6 стартів)
18-21 грудня 2025, Ансі, Франція (6 стартів)
8-11 січня 2026, Обергоф, Німеччина (6 стартів)
14-18 січня 2026, Рупольдинг, Німеччина (6 стартів)
22-25 січня 2026, Нове Место, Чехія (6 стартів)
8-22 лютого 2026, Антгольц, Італія (Олімпіада-2026, 11 стартів)
5-8 березня 2026, Контіолахті, Фінляндія (6 стартів)
12-15 березня 2026, Отепяе, Естонія (6 стартів)
19-22 березня 2026, Голменколлен, Норвегія (6 стартів)
