Первый старт олимпийского сезона: биатлонная сборная Украины дает шанс дебютанту на Кубке мира

Состав на Эстерсунд

Кубок мира стартует в шведском Эстерсунде впервые за два года (в прошлом сезоне старт был в финском Контиолахти). Этап начнется двумя гонками - мужской и женской эстафетами 29 ноября.

Соревнования в Швеции продлятся до 7 декабря. Биатлонисты выявят сильнейших в спринтах, индивидуальных гонках, персьюте, классических и смешанных эстафетах.

Всего в программе - десять стартов. На личные гонки мужская команда Украины может заявить пять спортсменов.

В состав мужской сборной Украины вошли:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Богдан Цымбал

Богдан Борковский

В сборной есть новое лицо - 21-летний Борковский, для которого этот этап может стать дебютным на уровне Кубка мира.

Биатлонный сезон-2025/26: что известно

Сезон стартует 29 ноября 2025 года, а завершится в конце марта 2026-го. Он будет состоять из девяти этапов и соревнований на зимней Олимпиаде.

Второй сезон подряд все соревнования Кубка мира будут проходить в Европе. Ранее, в сезоне 2023/24, два этапа проходили в Северной Америке - американском Солджер-Холлоу и канадском Кенморе.

Второй раз в истории серии этап состоится в эстонском Отепяэ. В последний раз город принимал этап в сезоне-2021/22. Отепяя заменит словенскую Поклюку на восьмом этапе.

8-22 февраля 2026 года в Антхольце пройдут биатлонные соревнования Олимпиады-2026. Спортсмены суммарно проведут 11 гонок.

Календарь сезона-2025/26

29 ноября - 7 декабря 2025, Эстерсунд, Швеция (10 стартов)

12-14 декабря 2025, Хохфильцен, Австрия (6 стартов)

18-21 декабря 2025, Анси, Франция (6 стартов)

8-11 января 2026, Оберхоф, Германия (6 стартов)

14-18 января 2026, Рупольдинг, Германия (6 стартов)

22-25 января 2026, Нове Место, Чехия (6 стартов)

8-22 февраля 2026, Антгольц, Италия (Олимпиада-2026, 11 стартов)

5-8 марта 2026, Контиолахти, Финляндия (6 стартов)

12-15 марта 2026, Отепяэ, Эстония (6 стартов)

19-22 марта 2026, Холменколлен, Норвегия (6 стартов)