Перший півфінал "Євробачення": як голосувати з України

Як голосувати на "Євробаченні-2026"

Цього року результати півфіналів знову визначатимуть не лише глядачі, а й національні журі.

Така система вже діяла на конкурсі з 2010 до 2022 року.

При цьому склад журі змінили. Тепер до нього входитимуть сім людей, а двоє членів мають бути віком від 18 до 25 років.

Такі нововведення з’явилися після дискусій навколо результатів "Євробачення-2025", зокрема через високі бали Ізраїлю.

У фіналі конкурсу залишиться традиційна комбінована система - голоси журі та глядачів.

Також враховуватимуть результати категорії "Rest of the World" - це голосування єврофанів з країн, які офіційно не беруть участі у конкурсі.

Підтримати улюбленого артиста можна кількома способами:

через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App;

за допомогою SMS;

телефонним дзвінком;

на платформі esc.vote.

Номери для SMS і дзвінків покажуть безпосередньо під час ефіру.

За одним способом голосування дозволено віддати максимум 10 голосів.

Чи можуть голосувати українці у першому півфіналі

Україна не бере участі у першому півфіналі, тому українські глядачі не зможуть голосувати 12 травня.

Віддати свої голоси українці зможуть лише під час другого півфіналу 14 травня, коли виступатиме представниця України.

Хто представляє Україну на "Євробаченні-2026"

Переможницею Нацвідбору стала співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Артистка отримала найвищі оцінки як від глядачів, так і від журі.

Композиція поєднує сучасне звучання та етнічні мотиви. Однією з особливостей номера стала довга нота, яку виконавиця тримає майже 30 секунд.

Відомо, що на сцену разом із LELÉKA вийде бандурист Ярослав Джусь. Це буде перший випадок в історії, коли Україна представить бандуру на сцені "Євробачення".

Сценічний образ для співачки створила дизайнерка Лілія Літковська. Він складається з плетеного корсета та сукні з текучими деталями, які символізують образ птаха.