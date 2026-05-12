Первый полуфинал "Евровидения": как голосовать из Украины

Как голосовать на "Евровидении-2026"

В этом году результаты полуфиналов снова будут определять не только зрители, но и национальные жюри.

Такая система уже действовала на конкурсе с 2010 до 2022 года.

При этом состав жюри изменили. Теперь в него будут входить семь человек, а двое членов должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

Такие нововведения появились после дискуссий вокруг результатов "Евровидения-2025", в частности из-за высоких баллов Израиля.

В финале конкурса останется традиционная комбинированная система - голоса жюри и зрителей.

Также будут учитывать результаты категории "Rest of the World" - это голосование еврофанов из стран, которые официально не участвуют в конкурсе.

Поддержать любимого артиста можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest App;

с помощью SMS;

телефонным звонком;

на платформе esc.vote.

Номера для SMS и звонков покажут непосредственно во время эфира.

По одному способу голосования разрешено отдать максимум 10 голосов.

Могут ли голосовать украинцы в первом полуфинале

Украина не участвует в первом полуфинале, поэтому украинские зрители не смогут голосовать 12 мая.

Отдать свои голоса украинцы смогут только во время второго полуфинала 14 мая, когда будет выступать представительница Украины.

Кто представляет Украину на "Евровидении-2026"

Победительницей Нацотбора стала певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Артистка получила самые высокие оценки как от зрителей, так и от жюри.

Композиция сочетает современное звучание и этнические мотивы. Одной из особенностей номера стала длинная нота, которую исполнительница держит почти 30 секунд.

Известно, что на сцену вместе с LELÉKA выйдет бандурист Ярослав Джусь. Это будет первый случай в истории, когда Украина представит бандуру на сцене "Евровидения".

Сценический образ для певицы создала дизайнер Лилия Литковская. Он состоит из плетеного корсета и платья с текучими деталями, которые символизируют образ птицы.