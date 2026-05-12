Коли почнеться "Євробачення-2026" і де його дивитися: точний час

11:52 12.05.2026 Вт
2 хв
Головна музична подія року стартує вже сьогодні
aimg Катерина Собкова
Коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2026" (фото: Getty Images)
12 травня стартує перший півфінал 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який проходить у Відні. Сьогодні за вихід до гранд-фіналу боротимуться представники 15 країн-учасниць.

РБК-Україна детальніше розповідає, де та коли дивитися перший півфінал.

Коли дивитися "Євробачення-2026"

Пряма трансляція першого півфіналу "Євробачення-2026" розпочнеться 12 травня о 22:00.

Перед початком конкурсу глядачам традиційно покажуть Передшоу - воно стартуватиме о 21:30.

Де дивитися перший півфінал "Євробачення-2026"

Його можна подивитися на:

На YouTube-каналі "Євробачення Україна" також можна поспостерігати за роботою коментаторів - Тімура Мірошниченка та Василя Байдака.

Хто та під яким номером виступатиме 12 травня

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеція: Felicia - My System
  3. Хорватія: Lelek - Andromeda
  4. Греція: Akylas - Ferto
  5. Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузія: Bzikebi - On Replay
  7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польща: Alicja - Pray
  15. Сербія: Lavina - Kraj Mene

Хто виступить у першому півфіналі (фото: instagram.com/eurovision)

Загалом в конкурсі беруть участь 35 країн. Автоматично до фіналу проходять представники "великої п’ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. У цьому списку мала бути Іспанія, але вона відмовилася від участі. Крім того, місце у фіналі автоматично отримала Австрія після перемоги на конкурсі у 2025 році.

Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня.

