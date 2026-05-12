Коли почнеться "Євробачення-2026" і де його дивитися: точний час
12 травня стартує перший півфінал 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який проходить у Відні. Сьогодні за вихід до гранд-фіналу боротимуться представники 15 країн-учасниць.
РБК-Україна детальніше розповідає, де та коли дивитися перший півфінал.
Коли дивитися "Євробачення-2026"
Пряма трансляція першого півфіналу "Євробачення-2026" розпочнеться 12 травня о 22:00.
Перед початком конкурсу глядачам традиційно покажуть Передшоу - воно стартуватиме о 21:30.
Де дивитися перший півфінал "Євробачення-2026"
Його можна подивитися на:
- на сайті "Суспільне Євробачення"
- в ефірі телеканалу та на сайті "Суспільне Культура"
- на офіційному YouTube-каналі "Eurovision Song Contest"
- у застосунку MEGOGO
- послухати на "Радіо Промінь".
На YouTube-каналі "Євробачення Україна" також можна поспостерігати за роботою коментаторів - Тімура Мірошниченка та Василя Байдака.
Хто та під яким номером виступатиме 12 травня
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia - My System
- Хорватія: Lelek - Andromeda
- Греція: Akylas - Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузія: Bzikebi - On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
- Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польща: Alicja - Pray
- Сербія: Lavina - Kraj Mene
Хто виступить у першому півфіналі (фото: instagram.com/eurovision)
Загалом в конкурсі беруть участь 35 країн. Автоматично до фіналу проходять представники "великої п’ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. У цьому списку мала бути Іспанія, але вона відмовилася від участі. Крім того, місце у фіналі автоматично отримала Австрія після перемоги на конкурсі у 2025 році.
Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня.