Військовий-хореограф Дмитро Дікусар повернеться на "Танці з зірками": перші деталі

Хореограф Дмитро Дікусар, який захищає Україну на фронті, повернеться до зйомок. Вже скоро фани зможуть його побачити у спецвипуску "Танців з зірками".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram проєкту.

Коли Дікусар повернеться на "Танці з зірками"

Так, військовий-хореограф стане суддею спецвипуску шоу. Захисник України приїде на зйомки на декілька днів.

"Хореограф, танцюрист і нині військовослужбовець, який повертається в шоу заради благодійної місії. Людина, яка знає, що таке рух як сенс життя і як боротьба. Вперше він на декілька днів відлучитися від служби і сяде в суддівське крісло "Танців з зірками" - на чисельні прохання фанів шоу", - йдеться у новому дописі.

Окрім цього, вже відомі імена всіх артистів, які стануть зірковими суддями.

Наталія Могилевська, яка тричі брала участь у "Танцях з зірками"

MONATIK, який відомий не лише як співак, а й талановитий танцюрист

Катерина Кухар, яка вже не вперше опиниться в журі проєкту.

"Цей випуск проходитиме з новою місією та сенсами - "Рух до життя", щоб подарувати глядачам віру, натхнення і відчуття плеча поруч, навіть у найтемніші часи. Шоу об’єднує сили з Superhumans Center - всеукраїнським центром сучасної воєнної травми, який збирає кошти на прицільну евакуацію. Разом ми можемо більше", - пояснила прес-служба.

Судді нових "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Де служить Дмитро Дікусар

На тлі повномасштабної війни РФ проти України хореограф доєднався до лав ЗСУ. Втім, Дмитро не хоче розповідати, де саме служить і що робить на фронті. Танцюрист наголошує, що робить це задля безпеки, себе він вважає не публічною людиною, а звичайним бійцем.

Лише зрідка хореограф "з'являється" у соцмережах. Так, нещодавно Дікусар показався на новому фото на честь свого 40-річчя.

"В голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки і вдалі операції, віра в Всесвіт, Бога, Долю і тимчасова втрата віри, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу. Але що я помітив, це особливе ставлення до життя людей, що стали на захист своїх рідних і коханих", - писав Дмитро.

"Їх легкість, посмішки і гумор, не дивлячись на те, що це, ймовірно, білет в один кінець. Розуміння, що всім і так доведеться колись залишити цей світ, щоб знову повернутися і проживати життя знову, і знову… Ці світлі душі і наповнені любов’ю палаючі серця. Україна обовʼязково переможе!" - додавав він.