Перша втрата України на Ролан Гаррос: як Ястремська поступилася 13-й ракетці світу

13:54 25.05.2026 Пн
Одеситка вела у рахунку і мала шалену перевагу, але 54 фатальні помилки змінили все
aimg Катерина Урсатій
Перша втрата України на Ролан Гаррос: як Ястремська поступилася 13-й ракетці світу Дана Ястремська (фото: Getty Images)
Українська тенісистка Даяна Ястремська першою серед представниць України залишає Ролан Гаррос-2026. У стартовому раунді французького мейджору одеситка поступилася 13-й ракетці світу Жасмін Паоліні з Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Даяна Ястремська втратила перемогу над Паоліні

Поєдинок на паризькому ґрунті тривав 1 годину 40 хвилин і завершився поразкою українки у двох сетах - 5:7, 3:6.

Це була вже восьма очна зустріч тенісисток, і Даяні, на жаль, вдалося виграти лише один такий матч у кар'єрі.

Початок першої партії був повністю за нашою спортсменкою. Ястремська перехопила ініціативу, оформила два брейки та за рахунку 5:3 виходила подавати на сет.

Проте італійка, яка є фіналісткою Ролан Гаррос-2024, змогла стабілізувати гру. Паоліні забрала чотири гейми поспіль і вирвала партію.

У другому сеті італійська тенісистка одразу зробила ривок 3:0. Даяна намагалася чіплятися за рахунок, у понад два рази перевершила суперницю за активно виграними м'ячами (21:9) та виконала єдиний у матчі ейс.

Однак українка сама зруйнувала власні шанси на камбек, припустившись за гру 54 невимушених помилокпроти 25 у суперниці. Жасмін Паоліні впевнено скористалася першим же матчболом.

Що означає цей виліт для української тенісистки

Через цю поразку Даяна Ястремська втратить декілька позицій у світовому рейтингу WTA.

Минулого року вона дійшла в Парижі до третього кола, тому тепер не змогла захистити 120 рейтингових очок.

Крім того, перша ракетка Одеси продовжила свою невтішну серію:

  • вперше за три сезони Даяна вибуває у першому ж матчі на кортах Ролан Гаррос
  • українка програла вже третій поспіль стартовий поєдинок на турнірах Грендслем (після US Open-2025 та Australian Open-2026)
  • це її п'ята поспіль поразка від суперниць із топ-20 світового рейтингу цього року

Як виступають інші українки на кортах Франції

Паризький турнір Великого шлему триватиме на ґрунтових кортах до початку червня.

Попри виліт Даяни, жіноча збірна України зберігає солідне представництво в одиночному розряді престижного мейджору.

Напередодні українські вболівальники мали привід для радощів. Свої перші матчі впевнено виграли одразу три наші тенісистки. Зокрема, Марта Костюк вийшла у друге коло змагань.

Разом із нею боротьбу за трофей успішно продовжують Юлія Стародубцева та Дарія Снігур.

Організатори зазначають, що оновлений розклад матчів Ролан Гаррос обіцяє українським фанатам насичені ігрові дні.

Невдовзі на паризький ґрунт мають вийти ще три представниці нашої країни.

Свої стартові матчі на турнірі невдовзі проведуть Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, а також перша ракетка країни Еліна Світоліна, яка готується до старту на кортах Парижа.

Під ударом Дніпро, Павлоград, Дергачі й не тільки: що відомо про наслідки атаки РФ
