ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Первая потеря Украины на Ролан Гаррос: как Ястремская уступила 13-й ракетке мира

13:54 25.05.2026 Пн
3 мин
Одесситка вела в счете и имела огромное преимущество, но 54 роковые ошибки изменили все
aimg Екатерина Урсатий
Первая потеря Украины на Ролан Гаррос: как Ястремская уступила 13-й ракетке мира Дана Ястремская (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская теннисистка Даяна Ястремская первой среди представительниц Украины покидает Ролан Гаррос-2026. В стартовом раунде французского мэйджора одесситка уступила 13-й ракетке мира Жасмин Паолини из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Свитолина с мужем выиграли звездный турнир в Париже: перед ними не устояли даже Синнер и Джокович

Как Даяна Ястремская упустила победу над Паолини

Поединок на парижском грунте длился 1 час 40 минут и завершился поражением украинки в двух сетах - 5:7, 3:6.

Это была уже восьмая очная встреча теннисисток, и Даяне, к сожалению, удалось выиграть лишь один такой матч в карьере.

Начало первой партии было полностью за нашей спортсменкой. Ястремская перехватила инициативу, оформила два брейка и при счете 5:3 выходила подавать на сет.

Однако итальянка, которая является финалисткой Ролан Гаррос-2024, смогла стабилизировать игру. Паолини забрала четыре гейма подряд и вырвала партию.

Во втором сете итальянская теннисистка сразу сделала рывок 3:0. Даяна пыталась цепляться за счет, более чем в два раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (21:9) и выполнила единственный в матче эйс.

Однако украинка сама разрушила собственные шансы на камбэк, допустив за игру 54 невынужденных ошибки против 25 у соперницы. Жасмин Паолини уверенно воспользовалась первым же матчболом.

Что означает этот вылет для украинской теннисистки

Из-за этого поражения Даяна Ястремская потеряет несколько позиций в мировом рейтинге WTA.

В прошлом году она дошла в Париже до третьего круга, поэтому теперь не смогла защитить 120 рейтинговых очков.

Кроме того, первая ракетка Одессы продолжила свою неутешительную серию:

  • впервые за три сезона Даяна выбывает в первом же матче на кортах Ролан Гаррос
  • украинка проиграла уже третий подряд стартовый поединок на турнирах Грэндслем (после US Open-2025 и Australian Open-2026)
  • это ее пятое подряд поражение от соперниц из топ-20 мирового рейтинга в этом году

Как выступают другие украинки на кортах Франции

Парижский турнир Большого шлема продлится на грунтовых кортах до начала июня.

Несмотря на вылет Даяны, женская сборная Украины сохраняет солидное представительство в одиночном разряде престижного мэйджора.

Накануне украинские болельщики имели повод для радости. Свои первые матчи уверенно выиграли сразу три наши теннисистки. В частности, Марта Костюк вышла во второй круг соревнований.

Вместе с ней борьбу за трофей успешно продолжают Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Организаторы отмечают, что обновленное расписание матчей Ролан Гаррос обещает украинским фанатам насыщенные игровые дни.

Вскоре на парижский грунт должны выйти еще три представительницы нашей страны.

Свои стартовые матчи на турнире вскоре проведут Ангелина Калинина, Александра Олейникова, а также первая ракетка страны Элина Свитолина, которая готовится к старту на кортах Парижа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой